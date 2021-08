Der „große Schock“, der „letzte Warnschuss“: So lauteten die Schlagzeilen der vergangenen Jahre zu steigenden Kirchenaustrittszahlen. Die 27 deutschen Bistümer und die Deutsche Bischofskonferenz hatten vor wenigen Wochen ihre Kirchenstatistiken für das Jahr 2020 veröffentlicht. Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche ist um 18,8 Prozent gesunken. 221.390 Menschen traten aus der Kirche aus. Im Vorjahr waren es noch 272.771 Austritte.

Trotz der Pandemie ist die Zahl die zweithöchste aller Zeiten. Nur: Kann das noch schockieren? Ist das noch ein Warnschuss? Die Erfahrung ist die: Unseren Kirchen laufen schlicht und einfach die Leute weg. Die Kirche hat es nicht geschafft, auch nur kleine Schritte zu unternehmen, die sie für die Menschen hätte attraktiver machen können. Im Gegenteil. Kirche ist kein Selbstzweck. Gemeinde ist kein Selbstzweck. Gott hat die Kirche nicht ins Leben gerufen, damit sie sich mit sich selbst beschäftigt, sondern damit sie das Wort, das Gott in Jesus Christus ein für alle Mal gesprochen hat, den Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten verkündet. Damit die Menschen zum Glauben an ihn gelangen.

„Legt den alten Menschen ab!“, ruft Paulus der Gemeinde in Ephesus zu, „… ändert eurer früheres Leben und erneuert euren Geist und Sinn!“ Ja, darum geht’s: Kirche muss lernen, wieder Kirche zu sein! Eine Gemeinde nicht weniger! Das zu leben, wozu sie von Gott bestimmt ist und berufen. Je mehr wir als Christen auf den Spuren Jesu gehen, je mehr wir seine Worte unser Leben prägen lassen, umso mehr kommen wir Christus selber nah und unserer Berufung als Kirche: Salz der Erde, Licht der Welt zu sein.

Doch wie kann dies gelingen, wenn da ein Papst ist, der viele Menschen enttäuscht, wenn er keine Anstalten macht, die einst großen Reformerwartungen zu erfüllen. Der synodale Weg in Deutschland verspricht zwar Reformen. Nur braucht es langsam Ergebnisse. Die Kirche hat ganz offensichtlich keine Zeit mehr für einen sich noch länger hinziehenden Prozess. Darüber hinaus sind die Lager innerhalb der Kirche hoffnungslos zerstritten. Liberale und Konservative bekämpfen sich im Internet aufs Schärfste und geben dabei alles ab, nur nicht das Bild eines christlichen Umgangs miteinander. Und denen, die noch kirchlich engagiert sind, wird vor den Kopf gestoßen, indem ihre Heimatkirchen geschlossen, ihre Pfarreien aufgelöst und zu unpersönlichen Großgebilden zusammengelegt werden.

Der Jesuit Alfred Delp fordert: „Die Kirche muss sich mehr als Sakrament, als Weg und Mittel begreifen, nicht als Ziel und Ende.“ Er spricht von einer dienenden, inspirierenden Kirche. Sie sei geschickt und verpflichtet zu leuchten, zu werben, zu suchen, zu heilen, Gutes zu tun auf Kosten der eigenen Substanz. „Wir bleiben zu sehr bei uns und unter uns“, meint Delp. „Uns fehlt der große Mut, der nicht aus dem Blutdruck oder der Jugendlichkeit oder ungebrochener Vitalität, sondern aus dem Besitz des Geistes und dem Bewusstsein des Segens, der uns zuteil geworden ist, kommt.“

Stellt sich die Frage: „Warum haben wir den Menschen nichts zu sagen oder besser, da wir was zu sagen haben, warum sagen wir den Menschen nichts?“ – Keine Frage: „Man wird wieder um den einzelnen Menschen werben müssen“, das ist Delps Feststellung schon vor mehr als 70 Jahren. Die Worte Papst Franziskus’ gehen in die gleiche Richtung. An den „Rändern“ sollen wir zu sehen sein. Zuerst gelte der Mensch in seiner Not. Anknüpfungspunkte gibt es zu genüge.

Doch statt dem desorientierten und ungeborgenen Menschen unserer Zeit Halt zu geben und Mut zu machen, kapseln wir uns viel zu oft ein. Wir reagieren zumeist nur negativ auf neue Ansätze. Wähnen uns sicher in den alten und verkrusteten Strukturen. Die Erfahrung ist die: Unseren Kirchen laufen schlicht und einfach die Leute weg. Betroffenheit ist gut. Doch Betroffenheit reicht nicht aus. Ich will mir gerne die Bitte eines Kirchenliedes zu Eigen machen, die da heißt: „Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dass sie deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt. Erbarm dich, Herr.“