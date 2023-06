Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Interview: Im digitalen Zeitalter ist Hacking, also das unerlaubte Eindringen in Computer, ein Problem geworden. Erwin Markowsky ist selbst Hacker, allerdings von der guten Sorte. Am Donnerstag stellt er im Auftrag der VR Bank Mittelhaardt per Stream die Welt der Cyberkriminalität vor – Hacking der Teilnehmer inklusive.

Herr Markowsky, Sie haben für Donnerstag ein „Live-Hacking“ angekündigt. Was können sich die Teilnehmer darunter vorstellen?

Ich möchte das Thema Hacking eben