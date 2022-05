Mit bunten Luftballons machen die Tagespflegestellen im Landkreis Bad Dürkheim kommende Woche auf sich aufmerksam. Zur Aktionswoche „Gut betreut in der Kindertagespflege“ hat das Kreisjugendamt Tageseltern eingeladen, Luftballons, Fähnchen und Plakate bei sich aufzuhängen.

Die Aktionswoche vom 9. bis 15. Mai wird zum vierten Mal vom Bundesverband für Kindertagespflege koordiniert. Sie soll der Öffentlichkeit zeigen, was Kindertagespflege ist, was sie leistet, und welche Herausforderungen bestehen. In Deutschland betreuten nach Angaben der Kreisverwaltung zum Stichtag 1. März 2021 mehr als 43.000 Tagesmütter und Tagesväter fast 166.000 Kinder. Die Kindertagespflege werde immer wichtiger. Im Landkreis gebe es derzeit rund 40 Betreuer, die im vergangenen Jahr etwa 360 Betreuungen übernommen haben. Tendenz auch hier steigend.

Die Betreuungsvereinbarungen werden zwischen dem Jugendamt und den Sorgeberechtigten sowie zwischen dem Amt und den Tagespflegepersonen geschlossen. Als Angebot der Jugendhilfe sei die Kindertagespflege für Eltern in der Regel nicht teurer als ein herkömmlicher Betreuungsplatz. Der Vorteil sei, dass der Umfang an den Bedarf der Eltern angepasst werden könne, und sich der Kostenbeitrag am beantragten Betreuungsumfang orientiere. „Das kommt vielen Eltern entgegen, die nach ihrer Elternzeit in Teilzeit wiedereinsteigen“, erklärt die Kreisverwaltung. Ein Tagespflegeperson betreut meist bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt oder in eigens dafür angemieteten Räumen oder ist im Haushalt der Eltern tätig. Um Kinder betreuen zu dürfen, ist eine Pflegeerlaubnis des Jugendamts nötig.

Info

Weitere Informationen für alle, die eine Betreuung suchen oder sie anbieten möchten, unter www.kindertagespflege-kreis-bad-duerkheim.de.