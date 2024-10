Ein Thementag unter dem Motto „Sicher leben“ findet am Samstag, 19. Oktober, von 9 bis 13 Uhr, auf dem Rathausplatz in Haßloch statt.

Die Aktion, die von der Haßlocher Polizei in Kooperation mit den Seniorensicherheitsberatern der Gemeinde organisiert wird, richtet sich vor allem an ältere Menschen, ist jedoch für alle Interessierten offen. An Infoständen erhalten die Besucher laut einer Mitteilung der Veranstalter Tipps und Ratschläge zu unterschiedlichen Aspekten der Sicherheit.

Die Polizei Haßloch und das Polizeipräsidium Rheinpfalz geben praktische Hinweise zum Schutz vor Kriminalität. Die ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberater der Gemeinde wollen das Sicherheitsgefühl älterer Menschen stärken und stellen ihre Arbeit vor. Themen wie Schutz vor Betrugsmaschen wie zum Beispiel Enkeltrick oder Haustürgeschäfte, sicherer Umgang mit Geld sowie der Schutz vor Diebstahl und Wohnungseinbruch stehen im Fokus.

Die Feuerwehr bietet Informationen zum vorbeugenden Brandschutz und richtigen Verhalten im Ernstfall. Auch der Weiße Ring, der Opfer von Verbrechen unterstützt, ist vertreten. Bei der Verkehrswacht des Kreises Bad Dürkheim erhalten Besucher Tipps zur Verkehrssicherheit.