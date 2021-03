Gleiche Arbeit, gleicher Lohn: Der Equal Pay Day ist ein internationaler Aktionstag für Entgelt-Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern. Am 10. März hat die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Haßloch, Christine Steinmetz, Aktionen geplant.

Der Aktionstag markiert symbolisch die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Er kennzeichnet in den verschiedenen Ländern rechnerisch den Tag, bis zu dem Frauen unentgeltlich arbeiten würden, wenn sie ab oder bis dahin (gesamtgesellschaftlich) die gleiche Lohnsumme wie die Männer bekämen. Das Datum des Equal Pay Day sei ein Gradmesser dafür, wie fair Frauen und Männer in Deutschland bezahlt werden. „Je früher das Datum im Jahr liegt, desto gerechter geht es in unserer Arbeitswelt zu“, erläutert Christine Steinmetz.

Frauen verdienen weniger

In Deutschland sei der Aktionstag im Vergleich zu den Vorjahren zwar um vier Tage nach vorne gerückt. Dennoch verdienten Frauen in Deutschland noch immer weniger als Männer. „Die Gründe für diese Ungleichheit sind vielschichtig“, so Steinmetz. In den Berufsbiographien von Frauen fänden sich längere familienbedingte Erwerbsunterbrechungen etwa für die Kindererziehung, auch arbeiteten Frauen überdurchschnittlich häufig in Minijobs, was zur Folge habe, dass Frauen im Alter auf Sozialhilfe angewiesen seien.

Am Mittwoch, 10. März, 13.30 Uhr, will Steinmetz mit Unterstützung lokaler Persönlichkeiten das Haßlocher Rathaus beflaggen. Zudem ist sie auf der Suche nach Frauen und Männern, die für Gleichberechtigung stehen und sich an der Aktion „Game Changer – Mach dich stark für equal pay“ beteiligen. Über die Internetseite gamechanger.equalpayday.de können Bilder erstellt werden, auf denen man zum Ausdruck bringen kann, warum man sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern stark macht. Bilder von Haßlocher „Game Changern“ werden am 10. März von 12.30 bis 14 Uhr gesammelt und an einer Stellwand präsentiert.

Die Bilder können vorab an gleichstellungsbeauftragte@hassloch.de geschickt werden.