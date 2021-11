Am 25. November ist weltweit der „Tag gegen Gewalt an Frauen“. Auch am Haßlocher Rathaus wird die Fahne „Frei leben – ohne Gewalt“ von Terre des Femmes gehisst, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen.

„Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen gibt es in nahezu allen Gesellschaftsstrukturen. Oftmals wird es aber verharmlost oder ignoriert“, sagt die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Haßloch, Christine Steinmetz. Sie wird am 25. November gemeinsam mit Vertretern aus Verwaltung und Politik die Fahne hissen und zwischen 13 und 15 Uhr mit einem Infostand vor dem Rathaus vertreten sein. Damit will sie auf das deutschlandweit agierende Hilfetelefon (08000 116016) hinweisen, das rund um die Uhr als mögliche Anlaufstelle für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, erreichbar ist, sowie auf weitere Angebote aufmerksam machen. Es sei wichtig, das Schweigen zu brechen, um aufzuzeigen, dass betroffene Frauen nicht alleine sind.

„Gewalt beginnt bereits mit der alltäglichen Anmache, mit frauenfeindlicher Sprache, Witzen und Beschimpfungen. Aber auch bei Situationen, in denen Frauen in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt werden, wenn sie bestimmte Orte, Wege oder Situationen meiden müssen, um Belästigungen oder Bedrohungen zu entgehen, handelt es sich um eine Form von Gewalt“, erklärt Steinmetz.

Ein weiterer Aspekt sei das Thema der häuslichen Gewalt. „Gerade in der Corona-Zeit können Ängste und Unsicherheiten dazu führen, dass häusliche Gewalt in der Partnerschaft oder in Familien zunimmt“, so Steinmetz weiter. Daher wird sie am 25. November schon am Vormittag im Ortszentrum unterwegs sein und mit der Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ für das Hilfetelefon werben.