Schüler der Haßlocher Musikschule engagieren sich für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Dafür haben sie sich eine besondere Aktion ausgedacht, von der nicht nur die geflüchteten Menschen, sondern nicht zuletzt auch sie selbst etwas haben.

In einem auf vier Wochen angelegten Projekt haben Schüler der Haßlocher Musikschule eine Spendensumme von 1000 Euro gesammelt und das Geld auf das eigens für die Ukraine-Hilfe eingerichtete Spendenkonto überwiesen. Mit den Spenden werden in Haßloch ankommende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterstützt und Anschaffungen finanziert, die nicht unter die klassischen Leistungen fallen. Dazu gehören zum Beispiel Schulbücher, Spielsachen, Kleidung, aber auch Fahrräder oder Haushaltsgegenstände. Darüber hinaus können die Spendengelder auf Antrag auch für Musikschulunterricht an der Haßlocher Musikschule verwendet werden.

Unter dem Titel „Musikschüler für die Ukraine“ hatten sich Schüler für einen Zeitraum von vier Wochen Paten aus dem familiären Umfeld oder aus dem Freundeskreis gesucht. Die Idee dahinter: Für jede absolvierte Übungseinheit haben die Paten einen zuvor vereinbarten Betrag übernommen. Das waren beispielsweise zehn Cent pro Minute, zehn Euro für eine Stunde oder 50 Euro für tägliche Übungseinheiten. „Wer ein Instrument spielt, übt ohnehin regelmäßig. Auf diesem Weg konnten wir das Praktische mit dem Nützlichen verbinden“, sagt Musikschulleiterin Tatjana Geiger.

Die Idee kam gut an: 17 Musikschüler haben sich an der Aktion beteiligt, sodass am Ende eine Summe von 1000 Euro auf der Spendenuhr stand, die nun der Ukraine-Hilfe in Haßloch zu Gute kommt.

Auf dem Spendenkonto, das kurz nach Kriegsbeginn von der Gemeindeverwaltung eingerichtet worden war, sind nach Angaben der Gemeindeverwaltung allein im ersten Quartal 2022 rund 29.000 Euro eingegangen. Inzwischen ist die Summe auf mehr als 42.000 Euro gestiegen.