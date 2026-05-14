Es wird wieder gestadtradelt. Am Mittwoch ist die diesjährige Aktion für Stadt und Umland im Kreishaus eröffnet – und der Landkreis als Fairtrade-Kreis bestätigt worden.

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) gab sich überzeugt, dass die Aktion erneut ein großer Erfolg wird. Das Stadtradeln sei eine Gelegenheit für jeden Einzelnen, sich zu bewegen, den Autoverkehr und damit auch den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren. Und es biete die Möglichkeit, den eigenen Landkreis per Rad zu erkunden und sei eine einfache Möglichkeit, gemeinsam aktiv zu werden. So verbinde das Stadtradeln Bewegung, Gemeinschaft und Umweltbewusstsein und setze ein Zeichen für eine fahrradfreundliche Region.

Auch in diesem Jahr lobt die Sparkasse Rhein-Haardt wieder den Klimaschutzpreis mit einem Preisgeld von 2500 Euro für die Grund- und weiterführenden Schulen im Kreis Bad Dürkheim sowie in Neustadt und Frankenthal mit den meisten geradelten Kilometern aus. „Das passt zu uns, wir sind schon von Anfang an dabei“, sagte Sparkassenchef Andreas Ott beim Auftakt. Im vergangenen Jahr machten 27 Schulen mit, die dazu beitrugen, insgesamt 24 Tonnen CO 2 zu vermeiden.

Stadt will Pokal verteidigen

Die Kampagne Stadtradeln wird vom Klima-Bündnis ausgerichtet und findet seit 2008 statt. Start im Kreis Bad Dürkheim war 2019 auf Initiative der Energie- und Klimaschutzagentur Rheinland-Pfalz und des Landkreises. Im gleichen Jahr wurde ein Wanderpokal gestiftet, der nach Abschluss der Stadtradeln-Wochen an diejenige Kommune im Kreis verliehen wird, die ihre Bürger, Unternehmen und Vereinigungen am erfolgreichsten zum Mitmachen motivieren konnte. Dabei werden die geradelten Kilometer auf die Einwohnerzahl umgelegt.

2025 ging der Wanderpokal an die Stadt Bad Dürkheim. Bei der Rückgabe durch Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) an den Landrat hoffte sie auf „ein Wiedersehen mit dem Preis.“ Dessen Besonderheit sei die Stärkung des Radverkehrs, meinte sie, und man habe beschlossen, auch wieder Teil einer ganzen Deutschlandtour zu sein, die in diesem Jahr laut Landrat durchs Elmsteiner Tal führt. Das habe den Charme, den Landkreis über die Region hinaus bekannt zu machen.

Noch kurzentschlossen anmelden

Bislang sind im Landkreis mehr als 1700 Teilnehmende in rund 180 Teams für Stadtradeln angemeldet. Darunter sind mehr als 310 Kinder und Jugendliche von 17 Schulen. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es rund 540 Schüler von 16 Schulen und rund 1900 Radler in 125 Teams. Gemeinsam haben diese rund 425.000 Kilometer auf dem Drahtesel zurückgelegt und damit 69 Tonnen CO 2 eingespart. Die meisten Kilometer mit dem Rad legte Mirko Hackl von der Verbandsgemeinde Leiningerland mit 3087 Kilometern zurück.

Kurzentschlossene, die noch beim Stadtradeln dabei sein wollen, können sich online für den Landkreis oder die Heimatgemeinde unter www.stadtradeln.de/landkreis-bad-duerkheim anmelden. Das Sammeln der Kilometer funktioniert über eine App oder nachträglich, indem man die geradelten Strecken einfach online einträgt. Für gesteigerten Spaß tragen im Aktionszeitraum Klimaschutzaktionen, Radtouren und weitere Angebote in den Kommunen des Landkreises bei. Der Abschluss des Stadtradelns ist am Dienstag, 23. Juni, im Innenhof des Hauses Catoir in Bad Dürkheim. Dann werden auch die fleißigsten Einzelradler und Teams prämiert.