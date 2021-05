Die Aktion „Schreibtisch vor dem Rathaus“ wird fortgesetzt. Bürgermeister Tobias Meyer plant in diesem Sommer vier Termine, an denen er seinen Schreibtisch direkt vor dem Rathaus platziert und Gespräch anbietet. Fragen, Beschwerden, Ideen oder Anregungen können vorgebracht werden. Der erste Termin ist am Samstag, 19. Juni, von 9 bis 12 Uhr. Für die Gespräche bei der Aktion „Schreibtisch vor dem Rathaus“ ist keine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Vor dem Hintergrund der Corona-Situation gelten aber weiterhin die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Zudem gilt auf dem Wochenmarkt die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Die Aktion hatte 2016 Meyers Amtsvorgänger Lothar Lorch ins Leben gerufen: Dieser hatte bei Dreharbeiten für das ARD-Magazin „Panorama“ die Idee formuliert, mehr mit Bürgern ins Gespräch treten zu wollen. Unabhängig davon steht Tobias Meyer für persönliche Gespräche zur Verfügung. Notwendig ist allerdings eine Terminvereinbarung über sein Vorzimmer mit Marina Berac, Telefon 06324 935-241, damit sich Meyer ausreichend Zeit für die jeweiligen Anliegen nehmen kann.