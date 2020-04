„Haßloch teilt“ ist eine Aktion der protestantischen Kirchengemeinde, um mit Lebensmitteltüten die größte Not während der derzeitigen Krise zu lindern. Und Haßloch teilt offensichtlich gern. Der Auftakt fand bei Spendern und Beschenkten großen Zuspruch.

„Es war eine ganz, ganz tolle Resonanz. So viele liebe Leute haben uns unterstützt“, sagt Gaby Huhn begeistert. Die Presbyterin der protestantischen Kirchengemeinde hat die Hilfsaktion der protestantischen Kirchengemeinde angestoßen.

Schon am Gründonnerstag, dem ersten Tag, hatten sie und ihre Helfer 97 Tüten mit Lebensmittelspenden mit festgelegtem Inhalt zusammen: 97-mal jeweils eine Packung Reis oder Nudeln, ein Beutel haltbare Milch, eine Packung Mehl, eine Dose eingelegtes Obst, eine Dose Tomaten oder Tomatensoße, eine Packung Kekse oder eine Tafel Schokolade, eine Packung Haferflocken oder Müsli. Zusätzlich hatte Spender Kekse, Schokolade, Milch, Dosengemüse und Äpfel gebracht. „Das gab es für diejenigen, die sich eine Tüte abgeholt haben, auf Wunsch dazu. Wir haben sie jeweils gefragt, was sie zu der Grundausstattung noch als Extra haben wollten.“ Gaby Huhn klingt froh und glücklich über den erfolgreichen Beginn dieser Aktion.

42 der Tüten konnten schon abgegeben werden, sagt sie und rechnet damit, dass die Nachfrage noch etwas steigen wird, wenn sich die Aktion weiter herumgesprochen hat. „Es waren viele Stammkunden der Tafel dabei“, hat sie beobachtet. Die ist noch bis zum 22. April geschlossen. „Andere kamen, weil ihnen das Essen, das sie sonst bei der Arbeit erhalten, wegfällt, weil auch ihre Arbeitsstelle geschlossen ist“, und es ihnen nun selbst an Geld für die Mahlzeiten fehlt.

Viele Tafel-Kunden der Tafel nehmen Angebot an

Offensichtlich mangelt es den Menschen nicht nur daran, sondern auch an der eingeschränkten Möglichkeit, sich – wenn auch mit Abstand – von Angesicht zu Angesicht mit anderen auszutauschen. „Wir haben sehr viele nette Gespräche geführt“, sagt Gaby Huhn.

Überwältigt ist sie von der großen Hilfsbereitschaft. Schon kurz vor neun Uhr seien die ersten Leute mit Lieferungen von „Basismaterial“ und Hilfsangeboten gekommen. Zu viert, darunter auch Pfarrer Friedrich Schmidt-Roscher, hätten sie dann das Aufbauen, das Richten der Tüten und das Verteilen übernommen. Das alles ist zeitaufwendig. Ein ganzer Vormittag geht darüber hin. Doch es hätten sich so viele Helfer gemeldet, dass sich genug Teams bilden lassen, die sich gegenseitig abwechseln.

„Die Aktion ist nur eine Zwischenlösung.“ Darauf weist Gaby Huhn ausdrücklich hin. Sie soll so lange fortgesetzt werden, bis die Tafel wieder öffnen kann. Das Annehmen und Abgeben der Spenden erfolgt in der überdachten Durchfahrt zum Diakonissenhaus. Im Gebäude selbst wäre es mit dem Einhalten des Abstands schwierig geworden. Und noch einen Vorteil bietet der Standort: „Man sieht ihn von der Straße aus. Das senkt die Hemmschwelle.“ Was an Lebensmitteln und Geldspenden übrigbleibt, wird die Tafel erhalten.

Ein zweites Angebot der protestantischen Kirchengemeinde ist das „Evangelisch-diakonische-Ermutigungs-Netz“ (EDEN) mit vielen Angeboten von Ehrenamtlichen. Es umfasst unter anderem ein Geschichten-Telefon für Grundschulkinder, Hausaufgabenhilfe, das Einkaufen von Lebensmitteln und Medikamenten, aber auch ein Telefon-Gebet. Erreichbar sind die Helfer unter 06324/921810 oder 0162/6205324, im Internet jugendarbeit.hassloch@evkirchepfalz.de

Kontakt

Wer helfen möchte, kann sich bei Gaby Huhn melden: 06324/ 81648 Die Annahme von Spendentüten erfolgt bis auf Weiteres jeden Dienstag und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr am Diakonissenhaus, die Verteilung jeweils von 11 bis 13 Uhr.