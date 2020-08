Der Vogelpark darf sich über 5160 Euro Erlös aus der Losaktion der Pfälzer Lebensmittelretter essBAR, Region Haßloch, in Zusammenarbeit mit dem Real-Markt freuen.

Jedes der 5000 Lose, das für einen Euro verkauft wurde, versprach einen Gewinn. Der Real-Markt, bei dem die Lebensmittelretter regelmäßig Produkte abholen dürfen, die nicht mehr in den Verkauf gehen, hatte sein Lager – Werbegeschenke, Reste von Kollektionen, Ausstellungsstücke oder Restposten – geräumt und über 5000 Artikel zur Verfügung gestellt. Das reichte von original eingepackten Taschen, Küchenhelfern, Tassen und Gläsern über Bälle, Sonnenbrillen, Sommer- und Strandartikel und Spielzeug bis zu einem „Weber“-Grill, einem Basketballkorb und einem Fahrrad.

Lebensmittelretterin Anna Krämer sagte im Gespräch mit der RHEINPFALZ, dass neben den Menschen auch die Tiere davon profitieren, dass Lebensmittel, die zwar nicht mehr verkauft werden können, aber trotzdem zum Verzehr geeignet sind, nicht in der Mülltonne landen. Und wenn große Mengen an „gerettetem“ Gemüse oder Obst anfallen, werden diese kostenlos an Tierparks in der Umgebung abgegeben. In Haßloch profitieren der Vogelpark oder die Ponyfarm vom Engagement der Ehrenamtlichen. Wegen der Corona-Pandemie hatte der Vogelpark über Wochen keine Besucher und keine Einnahmen. Die Tiere mussten trotzdem weiter versorgt werden. Deshalb sei die Idee für die Verlosungsaktion entstanden, so Krämer. Beim Real-Geschäftsleiter Werner Maschemer seien die Lebensmittelretter auf offene Ohren gestoßen.

Wilhelm Weidenbach, Vorsitzender des Vereins für Schutz und Pflege einheimischer und fremdländischer Vögel, sagte, der Erlös aus der Aktion fließe in die Futterversorgung der Tiere und in Erhaltungsmaßnahmen, beispielsweise die anstehende Sanierung des Fasanengeheges. Dank sagte er auch für das Engagement der Bürger und die Unterstützung durch Futter- und Geldspenden oder ehrenamtlichen Einsatz. Auf YouTube ist das Video „Vogelparkhilfe20“ von Wilhelm Rieger zu sehen.

