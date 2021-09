Die Lebensmittelretter haben mit Hochwasserpaten Dirk Müller eine Spendenaktion für das Ahrtal gestartet. Müller und sein Team sind am Sonntag unterwegs, um dort privat organisierte Versorgerstellen zu unterstützen. Diese kochen dort rund um die Uhr für Anwohner und Helfer. Dafür sind sie laut Anna Krämer von den Lebensmittelrettern auf Spenden wie haltbare Lebensmittel (Dosentomaten, Rapsöl) und Einweggeschirr angewiesen. Den Organisatoren hat der Real-Markt in Haßloch eine Sammelstelle und ein Lager zur Verfügung gestellt. Sie befindet gegenüber der Kassenzonen in der Passage am Donnerstag und Freitag, 16 bis 19 Uhr, und am Samstag, 10 bis 14 Uhr.