Die AfD-Fraktion im Gemeinderat Haßloch lehnt sowohl den Testlauf mit Hochbeeten als auch die Idee, Weihnachtsmarkthütten auf dem Rathausplatz.

„Sinnvolle Ideen und eine planvolle Umgestaltung des Platzes sind durch blinden Aktionismus nicht zu ersetzen“, erklärt die AfD-Fraktion. Der Testlauf auf dem Rathausplatz mit Hochbeeten und Zäunen „darf getrost als gescheitert betrachtet werden“.

Die Fraktion kritisiert den Wegfall innerörtlicher Parkplätze, mangelnde oder nicht vorhandene Beschilderung, unschöne Werbetafeln an den Hochbeeten, keine Einbindung der Gemeindegremien und neue Regeln für Infostände der Parteien. So habe die AfD am Samstag ihren Infostand „eingepfercht zwischen einem Hochbeet, einem Zaungatter, einer Laterne, einer Bank und hinter einem Verkaufswagen“ platzieren müssen.

Auch die Idee der Koalition, Weihnachtsmarkthäuschen aufzustellen, um Gewerbetreibenden und Vereinen Einnahmen zu ermöglichen, lehnt die AfD ab: „Die Häuschen tragen ohne entsprechende Dekoration sicherlich nicht zur Aufwertung des Platzes bei.“ Deshalb fordert sie, den alten Zustand wiederherzustellen.