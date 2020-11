Nachdem der Haßlocher Weihnachtsmarkt coronabedingt abgesagt worden ist, findet auch die Tombola des Lionsclubs nicht statt. Damit trotzdem wie in jedem Jahr Spendengelder an gemeinnützige Organisationen fließen können, gibt es einen Adventskalender mit vielen attraktiven Preisen.

Der Adventskalender wird zum Preis von fünf Euro ab dem 14. November an verschiedenen Verkaufsstellen in Haßloch angeboten: in den vier Apotheken im Ort, in der Tourist-Info, im Bastelgeschäft „Chaoskeller“ und im Weltladen. Außerdem werden Mitglieder des Lionsclubs die Adventskalender an den Samstagen 14., 21. und 28. November mit einem Stand auf dem Rathausplatz und in der Schillerstraße (Nähe Bäckerei Schall) zum Kauf anbieten.

Jeder Kalender hat eine Losnummer, und die Gewinnnummern werden täglich auf der Homepage www.lions-hassloch.de veröffentlicht. Wann und wo die Gewinne ausgegeben werden, wird noch bekanntgegeben. Zu gewinnen gibt es über 160 Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro. Der Hauptpreis am 24. Dezember sind 1000 Euro in bar. Ebenso gibt es an verschiedenen Tagen zusätzlich fünfmal Geldpreise in Höhe von jeweils 500 Euro. Dank großzügiger Sponsoren und Unterstützer ist diese Gewinnausschüttung möglich.

Mit dem Reinerlös aus dem Kalenderverkauf, ergänzt mit Spenden der Lionsclub-Mitglieder, sollen mehrere Einrichtungen unterstützt werden: der Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim, die Jugendarbeit von TSG und 08 Haßloch, das Ambulante Hospiz Neustadt/Haßloch, die Lebenshilfe und das Frauenhaus Neustadt.