Mit großen und kleinen Weihnachtsmärkten beginnt am Wochenende die Adventszeit. Der größte in der Region ist der Deidesheimer Advent, etwas Ausgefallenes die Waldweihnacht im Kohlbachtal.

Deidesheim: 80 Stände und 60 Veranstaltungen

Seit 48 Jahren ist der Deidesheimer Advent weit über die Region hinaus eine Attraktion. Rund 80 Stände gibt es in diesem Jahr, vor allem in der Bahnhofstraße, auf dem Stadt- und dem Marktplatz sowie im Innenhof des Deidesheimer Schlosses. Vor der Verbandsgemeindeverwaltung steht wie immer das Riesenrad „Alte Liebe“ der Firma Schneider. Auch die von der Kunsthandwerkerin Anni Panzer und den katholischen Frauen gestaltete Krippe wird wieder aufgebaut.

Neu in diesem Jahr ist ein Rundgang, der im Schlosspark am Turmschreiberturm beginnt. Im Turm am Eingang zur Weinstube Schloss Deidesheim erwarten die Kinder Geschichten und Märchen von einer Geschichtenerzählerin. Dann führt der Weg weiter durch das Schloss, vorbei am Atelier Friederike Zeit und Svein Narum zum Weingut Georg Ferdinand Kimich und dessen Garten in der Schloßstraße.

Zum Kulturprogramm gehören etwa 60 Veranstaltungen, darunter verschiedene Aufführungen des Boulevardtheaters Deidesheim, beispielsweise das Stück „Vor der Ehe wollt ich ewig leben“ oder „Die Leich im Rhoi“. Adelbert Brossart aus der Cittàslow-Partnerstadt Waldkirch bringt Drehorgelmusik nach Deidesheim. Besondere Angebote gibt es auch bei vielen Weingütern und in der Gastronomie, etliche Künstler öffnen ihre Ateliers. Eine „Nacht der offenen Kirche“ gibt es am Freitag, 9. Dezember, in der katholischen Kirche St. Ulrich. Abschlussgottesdienst ist um 21 Uhr.

Über das gesamte Marktgeschehen wacht wieder der Marktmeister, der in seiner traditionellen Kleidung für Recht und Ordnung sorgt: Ihm wird bei der Eröffnung am Freitag den 25. November, 18 Uhr, am Stadtplatz die offizielle Marktmacht verliehen.

Öffnungszeiten: an allen vier Adventswochenenden, freitags,

17 bis 21 Uhr, samstags, 14 bis 21 Uhr, sonntags, 11 bis 21 Uhr. Haßloch: Budenstadt mit buntem Angebot Der Haßlocher „Weihnachtsmarkt der 1000 Lichter“ wird seinem Namen gerecht: Überall in den Bäumen rund um den Jahnplatz hängen Lichterketten, die für eine stimmungsvolle Atmosphäre hinter dem Rathaus sorgen. Fester Bestandteil ist die Waldweihnacht mit Hirtenzelt, Lagerfeuer und der Möglichkeit zum Stockbrot rösten. Die Budenstadt lockt mit einem bunten Angebot an Genuss- und Verkaufsständen. Kunsthandwerk, Textilien, Duftlampen, Lederwaren und weihnachtliche Dekoartikel werden angeboten. Hungrige Besucher haben die Qual der Wahl zwischen Pizza, Langos, Wildgerichten, Waffeln, Gegrilltem und vielem mehr. Ausschließlich Winzerglühwein aus der Region wird ausgeschenkt. Für die kleinen Besucher fahren ein Kinderkarussell sowie ein kleines Nostalgie-Karussell. Auf der Bühne am Kopf des Weihnachtsmarktes in Höhe des Rathauses ist an allen vier Adventswochenenden ein abwechslungsreiches Programm geplant. Es reicht vom Marionettentheater bis zu Musik für ganz unterschiedliche Geschmäcker: Unter anderem treten die Mackenbacher Musikanten auf, die Band „Good Times“, die „Zwoa Spitzbuam“, der Stadtposaunenchor Mannheim, Ensembles der Musikschule und mehrere Kindergärten. Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag, 25. November, um 18 Uhr. An allen Adventswochenenden ist geöffnet: freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 16 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Der Nikolaus wird am 11. Dezember erwartet. Kohlbachtal: Waldweihnacht mit Fackelwanderung Der Adventsmarkt der Lambrechter Naturfreunde ist am ersten Adventwochenende geöffnet. Dazu gehört auch eine Fackelwanderung am Freitag, 18 Uhr, ab dem Parkplatz Helmbachweiher. Darüber hinaus gibt es Kunsthandwerk, Alphorn-, Bläser- und Posaunenmusik und natürlich Glühwein und Waffeln. Die Zufahrtsstraße zum Naturfreundehaus ist am Freitag ab Kiosk Helmbachweiher von 17.45 bis 19 Uhr in beide Richtungen gesperrt. St. Martin: Glühweinduft und Lichterglanz An den ersten drei Adventswochenenden findet jeweils samstags und sonntags der Weihnachtsmarkt in St. Martin rund um die „Alte Kellerei“ (Kellereistraße) statt. Angeboten werden Kunsthandwerk, kulinarische Spezialitäten, Glühwein, Waffeln und vieles mehr. Der Ort wird mit Tannenbäumen geschmückt und die Anwohner stellen in den Gassen Kerzen auf, um die Weihnachtsstimmung perfekt zu machen. An den Sonntagnachmittagen spielt die KAB-Blaskapelle (jeweils um 15 Uhr). Öffnungszeiten: samstags, 13 bis 20 Uhr, sonntags 12 bis 20 Uhr. Die Ausstellung im Innenbereich schließt jeweils um 19 Uhr. In Lambrecht ist am ersten Adventswochenende ein kleiner Adventsmarkt auf dem Friedrich-Ebert-Platz und dem Herzog-Otto-Platz. In Meckenheim steht ein Weihnachtsmarkt rund um den Dorfplatz „Alter Schulhof“ am ersten und zweiten Adventswochenende. Er startet am Freitagabend, 25. November, um 18 Uhr.