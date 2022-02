Der Abwasserzweckverband Mittleres Eckbachtal (AME) hat am Montag einstimmig seine Regeln geändert und verzichtet bis auf Weiteres auf die turnusgemäße Umbesetzung im Amt des Verbandsvorstehers. Demnach bleibt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Michael Reith (SPD), so lange Vorsteher, bis die Sanierung und Erweiterung der Heßheimer Gruppenkläranlage abgeschlossen ist. Das ist vermutlich Ende 2026 der Fall. Michael Reith hat die Umstellung auf die anaerobe Klärschlammstabilisierung in die Wege geleitet und soll dieses Projekt weiter begleiten. Sein Amtskollege aus dem Leiningerland, Frank Rüttger (CDU), wurde nach Angaben der Verwaltung zu Reiths Stellvertreter gewählt, nachdem Johannes-Peter Schwalb aus diesem Amt verabschiedet worden war. Schwalb war Beigeordneter der Verbandsgemeinde Leiningerland, die zusammen mit der VG Lambsheim-Heßheim die Kläranlage betreibt.