In der Verbandsgemeinde (VG) Freinsheim soll weniger Energie verbraucht, damit Geld gespart und weniger CO2 produziert werden. Darin sind sich die Mitglieder des VG-Rats einig. Doch über das Wie wurde in dem Gremium und im Ausschuss für Klimaschutz und Liegenschaften bereits mehrfach diskutiert, zuletzt in einer Sitzung des Ausschusses am Montag.

Um sparen zu können, müsse man unter anderem wissen, wie viel in den 17 Liegenschaften wann verbraucht wird, hat Nico Lauermann, Klimaschutzmanager der VG-Verwaltung, schon mehrfach erklärt. Um diese Daten zu bekommen, hatte der Rat im Dezember vergangenen Jahres beschlossen, in drei kommunalen Gebäuden digitale Messtechnik zu installieren. Die Ausschussmitglieder sollten den Ratsmitgliedern nun aber empfehlen, diesen Beschluss wieder aufzuheben. Um eine Förderung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu bekommen, seien drei Liegenschaften nicht ausreichend, so die Beigeordnete Silvia Schmitz-Görtler (Grüne) und Lauermann. Stattdessen solle die Verwaltung Angebote für ein digitales Energiemanagement in den 17 Liegenschaften einholen.

Einige Ausschussmitglieder plädierten dafür, den bisherigen Beschluss beizubehalten. „Fördergelder dürfen nicht unsere Handlungsweise bestimmen“, zeigte sich Uwe Pilgram (FDP) kämpferisch. Der Zuschuss von höchstens 15.000 Euro reiche nicht, um in allen 17 Gebäuden digitale Messtechnik zu installieren, so Thomas Jaworek (CDU). Außerdem könne man genaue Verbrauchsdaten auch ohne digitale Messtechnik ermitteln. Schließlich einigte man sich auf Vorschlag von Susanne Fliescher (SPD) darauf, den Beschluss nicht aufzuheben und Angebote für ein digitales Energiemanagement, einschließlich Personalkosten, einzuholen.

In der nächsten Sitzung des VG-Rats am 6. Oktober soll das Thema wieder auf die Tagesordnung.