Dass die Sparkasse Rhein-Haardt Weidenthal verlässt, ist eine logische Folge der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Talgemeinde kann einem Geldinstitut keine Anreize bieten, weil sie auch sonst wenig Anreize bietet. Sie befindet sich in einer Abwärtsspirale. Die digitale Infrastruktur ist der Knackpunkt. Um in modernen Zeiten weiter als Wohnort attraktiv zu bleiben, reicht eine gute Verkehrsanbindung nicht mehr aus. Es braucht eine gute Anbindung an die digitale Welt – ein funktionierendes mobiles Telefonnetz und schnelle Internetanschlüsse. Letzteres wird wohl noch in diesem Jahr kommen, während Funkmasten weiter ein Streitthema sind. Mit neuen digitalen Strukturen würde aber die Attraktivität der Gemeinde nicht nur als Wohn-, sondern auch als Arbeitsort steigen. Und mit mehr Unternehmern und Einwohnern steigt die Attraktivität für neue gewerbliche Angebote. Und am Ende findet vielleicht auch ein Bankinstitut wieder den Weg zurück ...