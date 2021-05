Die Reform der Straßenverkehrsordnung sorgt derzeit für viel Kritik und Diskussionen. Aber zum Schutz von Radfahrern enthält die Novelle einige wichtige Regelungen. Dazu gehören vorgeschriebene Abstände, wenn ein Auto ein Rad überholt. Was aber, wenn eine Straße zu eng ist?

„Ich bin selbst leidenschaftlicher Radfahrer. Aber halt auch Autofahrer.“ RHEINPFALZ-Leser Heinrich Kaiser aus Esthal ist ratlos, was die Abstände beim Überholen von Radfahrern betrifft. Die stehen zwar nun klar definiert in der neuen Straßenverkehrsordnung (StVO). Die am 28. April in Kraft getretene StVO-Novelle sorgt gerade wegen eines Formfehlers für Ärger. Während deshalb nun weitreichende Rechtsunsicherheit in Sachen Fahrverbote und Bußgeldkatalog herrscht, müssen die aufgeführten Verhaltensregeln zum Schutz der Radfahrer trotzdem eingehalten werden. Darauf weist auch der ADAC die Pkw-Fahrer auf seiner Homepage hin.

„Was ich jetzt als Autofahrer auf der Straße erlebe, gibt mir sehr zu denken“, sagt Heinrich Kaiser, der sich fragt: „Wie soll ich mich nun verhalten, wenn die Straße sowieso schon eng ist? Muss ich da jetzt immer warten?“. Zu parkenden Autos müsse er Abstand halten, dann jetzt zu Radlern innerorts anderthalb und außerorts zwei Meter. „Früher bin ich einmal pro Woche morgens hinter dem Müllauto hergeschlichen, aber heute hat man links parkende Autos, rechts einen Radler, und vorbei ist es mit dem zügigen Fahren.“ Auch fragt er: „Wo gibt es Radwege, die diesen Namen verdienen? Und was ist mit Gebots- und Verbotsschildern?“. Zudem verunsichere ihn, dass Radler nun grundsätzlich nebeneinander fahren dürfen: „Dann reicht zum Überholen fast die Gegenfahrbahn nicht.“

Aus Sicht der überzeugten Radfahrer sieht das ein wenig anders aus: Weder ein kurzer Einkauf noch die Strecke zur Arbeit oder Schule dürften zu schaffen sein, ohne mehrfach knapp von Autofahrern überholt zu werden. „Die Sichtweise, dass man auf jeden Fall den Radfahrer überholen muss, wenn es auf der Straße eng wird, ist für mich immer die Argumentation eines potenziellen Autofahrers“, sagt Arnold Merkel. Der ehrenamtliche Radverkehrsbeauftragte der Stadt Neustadt war lange als Radverkehrsingenieur der Stadt Ludwigshafen tätig. Außerdem engagierte sich der 73-Jährige aus Haßloch viele Jahre als Vorsitzender des Kreisverbandes im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Er sagt: „Die Abstände aus der Novelle gelten, denn sie haben auch zuvor schon jahrzehntelang in der Rechtsprechung gegolten.“ Wenn es eng werde, gebe es nur eine Möglichkeit: „Man muss auch als Autofahrer warten oder sogar anhalten“, sagt Merkel, „denn auch der Radfahrer darf nicht behindert werden.“

Ein Radfahrer brauche nur rund zwei Quadratmeter Verkehrsfläche, der Autofahrer hingegen zehn, so der Radexperte. Und: „Mein Fahrlehrer hat früher immer gesagt, dass ein Auto quasi eine Waffe ist.“ Wer absichtlich mit hoher Drehzahl auffahre, drängle den Radfahrer und riskiere selbst eine Anzeige. Zudem dürfe auch der Radfahrer, obwohl er sich an das Rechtsfahrgebot halten muss, nicht mal eben auf dem Gehweg fahren: „Das kostet ihn auch ein Bußgeld.“ Und wenn bei einem Radweg die Schilder fehlen, sei er nicht benutzungspflichtig: „Die meisten Radwege sind eben einfach viel zu schmal.“

Bei der Polizeiinspektion Haßloch ist bislang nur ein einziger angezeigter Fall wegen der Abstandsregelung bekannt, seit die Novelle da ist. Ein Rennradfahrer habe auf der Landstraße beklagt, dass ein Autofahrer ihn mit weniger als zwei Metern Abstand überholt habe. „Es gibt aber auch für die Polizei kein Messgerät, das Abstände bestimmen kann“, sagt Polizeihauptkommissar Matthias Schramm. Eine Verletzung der Regeln könne höchstens auf einem Foto oder auf Streife beobachtet werden. Der Fall sei an die Bußgeldstelle Speyer gegangen.

Schramm betont, dass langsamere Verkehrsteilnehmer, ob Radfahrer oder ein landwirtschaftliches Fahrzeug, andere „nicht über Gebühr behindern dürfen“. Dennoch rechtfertige das keine knappen Überholmanöver oder dichtes Auffahren: „Das kann Nötigung sein.“ Und manchmal müssten selbst Radfahrer langsamere Radfahrer überholen. Das gelte ebenfalls nur mit Abstand.

Quasi übereinstimmend berichtet Polizeihauptkommissar Michael Hammel von der Steuerungsgruppe Straßenverkehr der Polizeidirektion Neustadt: „Es gibt hier weder eine Statistik, noch sind gezielte Einsätze möglich.“ Wie sein Kollege aus Haßloch verweist auch er auf die Grundlagen der StVO und damit auf die gegenseitige Rücksichtnahme.