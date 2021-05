Nach sechs Wochen „Schule zu Hause“ fängt am Montag für einen Teil der rheinland-pfälzischen Schüler wieder der Unterricht in der Schule an. Darunter 68 Abiturienten des Hannah-Arendt-Gymnasiums in Haßloch. Wie wird das laufen?

Schulleiter Klaus Strempel ist an diesen Tagen kurz vor der Öffnung der Schule für die Abiturienten nur schwer zu erreichen. Es ist noch einiges zu organisieren, damit die Schüler am Montag corona-konform auf ihren Plätzen sitzen können. Doch Strempel beruhigt: „Am Montag ist alles vorbereitet.“

Die 68 Schüler, die am Hannah-Arendt-Gymnasium in diesem Jahr ihr Abitur ablegen wollen, haben dann zwei Tage Zeit, um ihren Lehrern letzte Fragen zu stellen, bevor am Donnerstag die erste Prüfung ansteht – im Fach Deutsch. Die Haßlocher Schule ist ein „G8-Gymnasium“, das Abitur wird hier bereits nach acht Schuljahren abgelegt anstatt nach achteinhalb wie am Großteil der Gymnasien. Deshalb finden die Prüfungen im April/Mai statt und nicht bereits im Januar. Die letzte Vorbereitungszeit vor den Prüfungen fiel somit genau in die Zeit der Schulschließung. Von heute auf morgen musste der Unterricht ins Internet verlegt werden. Hat das geklappt?

Schüler „gut vorbereitet“

Klaus Strempel sieht die Schüler trotz aller Schwierigkeiten „sehr gut“ vorbereitet. Die Schule könne die Jugendlichen „guten Gewissens“ in die Prüfung schicken. Eine Umfrage unter Schülern, Eltern und Lehrern, deren genaue Auswertung noch bekannt gegeben werden soll, habe ergeben, dass der Unterricht am Computer gut funktioniert habe. Falls ein Schüler nicht über die technische Ausrüstung verfügt hätte, hätte die Schule ausgeholfen, so Strempel. In Haßloch sei das jedoch nicht nötig gewesen.

Die Lehrer hätten die unerwartete Herausforderung mit großem Engagement angenommen und zahlreiche neue Formate getestet. So hätten einige Erklärvideos aufgenommen, wie viele Schüler sie bereits aus dem Internet kennen. Dort sind sie allerdings nie ganz passgenau auf den Unterricht zugeschnitten. Von daher ist Strempel der Meinung, dass die Notlage durchaus auch positive Effekte gehabt hat. „In dieser Intensität hätten wir die Erfahrungen mit dem Online-Lernen unter normalen Umständen nicht sammeln können.“

Keine Staus am Eingang

Ab Montag gilt es nun, organisatorische Herausforderungen zu bewältigen. Die Schüler werden bereits am Eingangstor von einem Lehrer in Empfang genommen, damit gewährleistet ist, dass es dort nicht zu „Staus“ kommt. Außerdem müssen sie sich am Eingang die Hände desinfizieren. In der Schule selbst gibt es dann eine Wegeführung, so dass es zu möglichst wenigen Begegnungen kommt.

Nächste Woche werden die Abiturienten noch die einzigen im Haus sein. Ab dem 4. Mai dann kommen die Schüler der zehnten und elften Klasse hinzu – allerdings nie alle auf einmal. Jeweils die Hälfte des Jahrgangs werde weiter online unterrichtet, erklärt Strempel. Nach einer Woche werde dann gewechselt: Die „Onliner“ gehen in die Klassensäle, die restlichen kehren zum „Homeschooling“ zurück.

Und wie wird es um die Abstandsregeln dann nach den Prüfungen bestellt sein? Da stecken Abiturienten doch normalerweise die Köpfe zusammen, um zu hören, wie es bei den Mitschülern gelaufen ist. Strempel indes vertraut auf die Vernunft seiner Schüler. „Ich gehe davon aus, dass sie sich übers Handy austauschen.“