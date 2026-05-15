Wegen eines Software-Updates ist der Kundenservice des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises (AWB) am Dienstag, 26. Mai, von 7 bis 10 Uhr und am Dienstag, 1. Juni, ganztägig, nur eingeschränkt erreichbar. Das teilt die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit. Die Software wird laut Mitteilung für die Verarbeitung von Informationen rund um den Kundenservice verwendet. Im System können an diesen Tagen durch das Update beispielsweise keine Sperrmülltermine angemeldet, Mülltonnen ab- oder umgemeldet oder Ersatztonnen beantragt werden. Die Mitarbeitenden des AWB sind aber telefonisch unter 06322 9615599 oder per E-Mail an abfallwirtschaft@kreis-bad-duerkheim.de zu erreichen. Von dem Update nicht betroffen ist die Disposition der Abfallsammlung im Landkreis.