Die Bahnstrecke zwischen Bad Dürkheim und Freinsheim soll ab Montag wieder frei gegeben werden. Damit wird die Bahn den seit Oktober fest stehenden Öffnungstermin einhalten können.

Die Strecke ist seit Juli 2021 gesperrt. Starkregen war in Dachshöhlen eingedrungen und hatte so den Bahndamm instabil gemacht. Der Versuch, die Dachse gezielt einzufangen, wurde abgebrochen und stattdessen auf die natürliche Vertreibung der Tiere gesetzt. Nach dem Rückbau der Bahnanlagen wurde mit dem so genannten Fräs-Misch-Injektionsverfahren der Untergrund wieder verfestigt. Dieses Verfahren soll auch bei der Sanierung des Bahndamms bei Herxheim am Berg zum Einsatz kommen. Auch hier ist der Bahndamm durch Tiere unterhöhlt. Zu diesem Zweck wird die Bahnstrecke zwischen Freinsheim und Grünstadt vom 22. Juli bis zum 5. September gesperrt. Zeitgleich wird der Bahnhof in Kirchheim zu einem Kreuzungsbahnhof umgebaut.