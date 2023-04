Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Silvesternacht ist nach 35 Jahren auch offiziell Schluss mit der GfK-Konsumforschung in Haßloch. Manche werden es bedauern, dass das Testmarkt-„Kärtel“ jetzt verschwindet. Wie Barbara Jung, die sich an die Anfänge der Marktforschung im Großdorf erinnert.

Um Mitternacht ist Schluss. Und das nicht nur mit einem Jahr, das coronabedingt uns allen wie schon das vorherige viel abverlangt hat. In Haßloch geht eine echte Ära zu Ende.