Für viele Menschen ist es die schönste Zeit des Jahres: Im Meer baden, am Strand liegen, ein gutes Buch lesen, die Zeit mit der Familie und Freunden genießen – einfach mal ausspannen und die Seele baumeln lassen. Ja, wir reisen gerne und das ist auch gut so. Denn reisen bildet, wie der Volksmund weiß, und die Erholung haben wir uns in den meisten Fällen ohnehin verdient. Doch in Zeiten von Corona ist alles anders.

Lange dachten wir, der Sommerurlaub 2020 fällt aus. Ersatzlos gestrichen! Wo viele Menschen aufeinandertreffen, besteht die Gefahr, dass sich Hotspots bilden, und eine zweite Infektionswelle im Herbst möchte wirklich niemand haben. Jetzt geht wieder ein bisschen was, aber die Menschen sind vorsichtig. Sie verreisen lieber im eigenen Land, fühlen sich damit sicherer. Nord- und Ostsee sollen ja bereits ziemlich ausgebucht sein. Die Sehnsucht ist also da, raus aus der Hektik des Alltags und sich erholen…

Wir, als Protestantischer Kirchenbezirk, haben trotzdem alle Freizeitmaßnahmen für das Jahr 2020 abgesagt. Gruppenreisen sind zwar wieder erlaubt, unterliegen aber, vernünftigerweise, den geltenden Schutzbestimmungen. Und diese sind nun einmal so, dass fast alles, was eine kirchliche Familienfreizeit, einen Vater-Kind-Segeltörn oder eine unserer vielen Jugendreisen ausmacht, nicht möglich ist.

Verstöße gegen Abstandsregel vorprogrammiert

Wir haben lange darüber diskutiert, ob es eine Möglichkeit gibt, trotzdem zu fahren. Auch weil wir wissen, dass sich unsere Gemeindemitglieder ein Stückchen Normalität zurück wünschen in dieser schweren Zeit. Das Erleben von Gemeinschaft ist für uns als Kirche ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Wer schon einmal mit uns auf Freizeit war, weiß, dass hier Menschen aufeinandertreffen, die gerne und viel miteinander zu tun haben. Verstöße gegen die Abstandsregel wären da fast zwangsläufig vorprogrammiert.

Ich mache mir derzeit viele Gedanken und auch manche Sorgen darüber, wie es sein wird, wenn Tausende Touristen ihren Sommerurlaub, fröhlich und ausgelassen feiernd, an Nord- und Ostsee verbringen. Klar, die letzten drei Monate waren hart und wir mussten auf vieles verzichten. Und ich habe großes Verständnis dafür, dass die Menschen so schnell wie möglich auf „Normalbetrieb“ umstellen möchten. Doch Corona ist nicht vorbei. Wir sollten nicht leichtfertig die erzielten Erfolge aufs Spiel setzen. Deshalb bitte ich Sie ganz herzlich darum: Lassen Sie in den Ferien Vorsicht walten und geben Sie auf sich acht. Denn Gesundheit ist ein hohes Gut und Sie sind es wert, bei guter Gesundheit zu bleiben!