Ab Donnerstag ist ein Teil der Ortsdurchfahrt Meckenheim gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Speyer mit.

Die Arbeiten sind Teil einer größeren Baumaßnahme. Zunächst war ab Mitte Juli die Ein- und Ausfahrt von Ruppertsberg aus Richtung Meckenheim betroffen. Die Hauptstraße in Ruppertsberg werde am Mittwoch freigegeben, so der Landesbetrieb. Parallel dazu werde die Vollsperrung in Meckenheim aufgebaut. „An diesem Tage können die Anlieger die Ruppertsberger Straße in Meckenheim noch befahren“, teilt der Landesbetrieb mit. Ab Donnerstag ist die Ruppertsberger Straße in Meckenheim dann voll gesperrt, und zwar von der Einmündung K10/L519 bis kurz vor dem Fahrbahnteiler am westlichen Ortsausgang. Die Strecke ist etwa 194 Meter lang.

Unter anderem werden der Kanal ausgewechselt und die Gashauptleitung sowie alle Hausanschlüsse erneuert. Auch die Hauptwasserleitung und die Hausanschlüsse werden ausgetauscht. Anschließend werden sowohl die Fahrbahn als auch die Gehwege auf beiden Seiten voll ausgebaut.

Die Arbeiten werden etwa vier Monate dauern, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Der Verkehr wird von Meckenheim aus über Niederkirchen (L528) und Deidesheim (L527, L516 und K10) nach Ruppertsberg geführt, in umgekehrter Richtung über die Anschlussstelle Ruppertsberg (B271 und L527) über Niederkirchen nach Meckenheim.

Die Gesamtkosten der Arbeiten haben ein Volumen von 1,02 Millionen Euro.