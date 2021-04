Das Corona-Schnelltestzentrum in Lambrecht öffnet wie angekündigt am 1. Mai. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit.

Standort ist das Bahnhofsgebäude in Lambrecht. Im Einsatz sind dort Mitglieder des DRK-Ortsverbandes Lambrecht sowie freiwillige Helfer auf der Verbandsgemeinde. Die Tests werden laut Pressemitteilung „zunächst einmal am Wochenende, ohne vorherige Anmeldung“ angeboten. Die genauen Öffnungszeiten: samstags: 9 bis 11 Uhr, sonn- und feiertags: 10 bis 12 Uhr. Der Schnelltest werde in Form eines Nasen-Abstrichs durch geschultes Personal vorgenommen, heißt es weiter in einer Pressemitteilung. Nach einer Wartezeit von etwa einer Viertelstunde stehe das Testergebnis fest. Eine Bestätigung mit 24 Stunden Gültigkeit werde auf Wunsch ausgestellt.