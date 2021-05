Seit Anfang Mai wird die A 65 zwischen Haßloch und Dannstadt-Schauernheim auf einer Länge von knapp sechs Kilometern in Fahrtrichtung Ludwigshafen erneuert. Unser Leser Bernd Finger aus Haßloch hat den Eindruck, dass in diesem Abschnitt „häufig Reparaturen“ stattfinden. Stimmt das? Wir haben den Landesbetrieb Mobilität gefragt.

Finger belegt seine Ansicht mit den Bauarbeiten der vergangenen drei Jahre: 2017 sei zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Dannstadt-Schauernheim die Verschleißschicht in Richtung Landau erneuert worden, 2019 der Asphaltbelag in Richtung Ludwigshafen, jetzt werde erneut in diesem Bereich repariert. Auch in den vergangenen zehn Jahren habe mindestens einmal eine weitere Erneuerung stattgefunden.

Die A 65 sei auf dieser Strecke 1980 in Betrieb genommen worden, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Koblenz auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Für die Straßenbehörde ist es nicht außergewöhnlich, dass ein Autobahnabschnitt nach 40 Jahren mit „entsprechendem Verschleiß“ von Grund auf saniert werden muss. Aufgrund des Alters dieser Autobahnstrecke seien die Abstände der Erhaltungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren immer kleiner geworden. Daher sei entschieden worden, den Abschnitt zwischen Neustadt-Nord und Dannstadt-Schauernheim grundhaft zu erneuern.

Laut LBM ist dies zum ersten Mal der Fall: Seit der Erstherstellung der A 65 in diesem Abschnitt seien „keine umfassenden Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden“. Im Bereich zwischen Neustadt-Nord und Dannstadt-Schauernheim hätten in den vergangenen zehn Jahren nur Maßnahmen stattgefunden, um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten, so der LBM. Die Erhaltungsmaßnahmen hätten sich überwiegend auf den Lkw-Fahrstreifen bezogen.

„Lebenserwartung“ 40 bis 50 Jahre

Um zu entscheiden, ob ein Autobahnabschnitt für eine Sanierung fällig ist, werde regelmäßig der Zustand der Strecken erfasst und klassifiziert. Auch die zuständige Autobahnmeisterei beobachte den Streckenzustand. Auf Grundlage der ermittelten Daten sowie der Einschätzung durch die Autobahnmeisterei werde dann über den Zeitpunkt und die Art der Erneuerungsmaßnahmen entschieden.

Wie lange die Lebensdauer einer Autobahnstrecke ist, bis eine grundlegende Sanierung fällig ist, hängt nach Angaben des LBM stark von der ursprünglich für einen Streckenabschnitt prognostizierten Verkehrsbelastung und der damit verbundenen damaligen Bauklasse ab. Im Abschnitt zwischen Haßloch und Dannstadt-Schauernheim habe der Asphaltaufbau eine Stärke von maximal 24 Zentimetern gehabt, die der damaligen Bauklasse entsprochen habe. Da sich die Bemessungsgrundlagen in den vergangenen 40 Jahren geändert hätten, werde die A 65 bei der aktuellen Erneuerung mit einer Asphaltstärke von 30 Zentimetern versehen.

Grundsätzlich könne von einer „Lebenserwartung“ einer Autobahnstrecke von 40 bis 50 Jahren ausgegangen werden – wobei die oberen Asphaltschichten etwa zehn bis 15 Jahre halten würden.

Die durchschnittliche Verkehrsbelastung der A 65 in 24 Stunden zwischen Dannstadt-Schauernheim und Haßloch liegt nach Angaben des LBM bei 46.800 Fahrzeugen, zwischen Haßloch und Deidesheim bei 39.500 und zwischen Deidesheim und Neustadt-Nord bei 47.500 Fahrzeugen (Zahlen von 2013). Davon entfallen 8 bis 9 Prozent auf den Schwerverkehr.

Derzeit 3+1-Verkehrsführung

Im März 2017 hatte der LBM die grundhafte Erneuerung der A 65 in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Nord und Dannstadt-Schauernheim in vier Bauabschnitten angekündigt. Von April bis September 2017 fanden zwischen Neustadt-Nord und Haßloch (Richtungsfahrbahn Karlsruhe-Ludwigshafen) Arbeiten statt. Nun steht auf 5,9 Kilometern Länge der Abschnitt von Haßloch bis Dannstadt-Schauernheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen zur Grunderneuerung an. Nach Angaben des LBM werden dabei auch die Schutzplankensysteme und die Entwässerungseinrichtungen erneuert.

Im Vorfeld der jetzt laufenden Arbeiten wurden nach Angaben der Straßenbehörde auch der Standstreifen und der Überholstreifen in Ordnung gebracht. Das sei notwendig gewesen, damit das Autobahnamt Montabaur für die Zeit der Grunderneuerung eine sogenannte 3+1-Verkehrsführung in der Baustelle einrichten konnte. Dabei wird eine Fahrspur auf die Richtungsfahrbahn Karlsruhe übergeleitet. Somit stehen in beiden Fahrtrichtungen weiterhin zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Lkw fahren auch auf dem Standstreifen beziehungsweise auf der Überholspur. Nach der Erneuerung des linken Fahrstreifens wird die Verkehrsführung in der Baustelle umgelegt, so dass in einem dritten Bauabschnitt auch die rechte Fahrspur saniert werden kann.

Ab Oktober werden nach Angaben des LBM die Arbeiten zur Grunderneuerung in umgekehrter Richtung zwischen den Anschlussstellen Dannstadt-Schauernheim und Haßloch beginnen. Als letzter Abschnitt folgt der Bereich zwischen Haßloch und Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Nach Angaben des LBM beläuft sich die Auftragssumme der zurzeit laufenden Arbeiten für Bau, Verkehrsführung und Ausstattung auf rund 7,45 Millionen Euro.