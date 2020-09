Nach über vier Monaten sind die Bauarbeiten auf der A 65 zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Dannstadt-Schauernheim, bei denen die Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen erneuert wurde, weitgehend abgeschlossen. In der kommenden Woche beginnen die Arbeiten auf der Fahrbahn in Richtung Karlsruhe.

Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM), Autobahnamt Montabaur, am Freitag mitgeteilt. Seit Anfang Mai wird die 1980 in Betrieb genommene A 65 im Bereich zwischen Haßloch und Dannstadt-Schauernheim auf einer Strecke von knapp sechs Kilometern in Fahrtrichtung Ludwigshafen erneuert.

Nach dem Abschluss der Arbeiten in Richtung Ludwigshafen soll noch im September mit dem nächsten Bauabschnitt zur grundhaften Sanierung der gegenüberliegenden Fahrbahn in Richtung Karlsruhe begonnen werden. Die Arbeiten auf dem ebenfalls etwa sechs Kilometer langen Abschnitt sollen voraussichtlich Ende April 2021 abgeschlossen sein.

In der letzten Septemberwoche beginnen die Umbauarbeiten der Verkehrsführung in der Baustelle für die neue Maßnahme. In der ersten Bauphase wird nach Angaben des LBM der Entwässerungskanal im Mittelstreifen erneuert. Hierzu soll für einen Zeitraum von etwa sechs Wochen der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen unter Mitbenutzung des Standstreifens nach rechts verschwenkt werden. Dabei stehen in beiden Fahrtrichtungen jeweils zwei verengt geführte Fahrstreifen zur Verfügung. Im Anschluss an die Arbeiten am Entwässerungskanal beginnt jeweils halbseitig die Grunderneuerung der Richtungsfahrbahn Karlsruhe.

Im Rahmen der Baumaßnahme ist im Frühjahr 2021 außerdem vorgesehen, die Auf- und Abfahrtsrampen der Anschlussstelle Haßloch in Fahrtrichtung Karlsruhe zu erneuern. Über den genauen Start dieser Arbeiten und die Umleitungsstrecken wird das Autobahnamt Montabaur noch informieren.

Die Kosten für die grundhafte Sanierung beider Richtungsfahrbahnen sowie für die Erneuerung der Entwässerungs- und Schutzeinrichtungen inklusive der erforderlichen Baustellenverkehrsführung belaufen sich nach Angaben des LBM auf rund 13,4 Millionen Euro. Diese Kosten werden vom Bund als Baulastträger vollständig übernommen.