51 Personen sind bei einer Feierstunde im Ratssaal der Kreisverwaltung zu deutschen Staatsbürgerinnen und -bürgern geworden. Die Einbürgerungsurkunden hat laut Mitteilung der Kreisverwaltung Gregory Schwalb, Leiter der Abteilung Ordnung und Verkehr, dem die Ausländerbehörde angehört, überreicht. Elf von ihnen stammen aus der Türkei, acht aus Syrien, sechs aus Rumänien, vier aus Afghanistan, je drei aus Russland und Serbien sowie je eine Person aus Aserbaidschan, Brasilien, Indien, Litauen, Montenegro, Paraguay, Ukraine und den USA. Acht Personen waren staatenlos. Sie leben in Bad Dürkheim (acht Personen), Grünstadt (16), Haßloch (fünf), der Verbandsgemeinde (VG) Deidesheim (vier), der VG Freinsheim (zwei) der VG Lambrecht (neun) und der VG Wachenheim (sieben). Die Feierstunde wurde musikalisch von Musikern der Musikschule Leiningerland unter Leitung von Schulleiter Richard Martin begleitet.