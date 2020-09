Statt wie einst Haare zu schneiden, schneidet die gelernte Iggelbacher Friseurin Kathrin Münch jetzt nur noch Stoffe und näht Atem-Schutzmasken für ihre Mitbürger. „Es hat sich schnell herumgesprochen. Aus der ganzen Gemeinde wurden bunte Stoffe, Bänder oder Haltegummis gespendet“, berichtet die 70-jährige Rentnerin. In den letzten vier Monaten hat sie rund 500 Schutzmasken geschneidert und verkauft. Den Reinerlös spendet die in vielen sozialen Bereichen engagierte Münch jetzt an die Jugendfeuerwehr Iggelbach und an die vor einem Jahr wieder gegründete „First-Responder“-Einheit Elmstein-Iggelbach. Beide können sich über die Summe von jeweils 850 Euro freuen. „Wenn Bedarf besteht, nähe ich gerne noch weiter Masken“, kündet die Iggelbacherin an.