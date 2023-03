Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Damit auch die ländlichen Regionen über eine moderne Infrastruktur für schnelles Internet verfügen, fördern Land und Band den Ausbau. Baustart für den Kreis Bad Dürkheim war am Donnerstag in Lindenberg. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bezeichnete die Investition als unverzichtbar für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes.

Wer in Lindenberg einen Film im Internet schauen will, hat schlechte Karten: Die Verbindung ist dafür in den meisten Haushalten zu schwach. Genau das war der Grund, warum