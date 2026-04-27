50 Einsatzkräfte aus drei Orten trainieren den Ernstfall am Kindergarten „An der Bach“ in Freinsheim und finden Schwachstellen in der Kommunikation.

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim hat am Samstagnachmittag eine groß angelegte Übung am Kindergarten „An der Bach“ durchgeführt. Ziel war es, sowohl den Evakuierungsplan zu überprüfen als auch die Abläufe bei Menschenrettung, Brandbekämpfung und Wasserversorgung zu trainieren.

Das Szenario sah vor, dass nach einer Evakuierung noch sechs Personen im Gebäude vermisst werden. Entsprechend lag der Schwerpunkt auf der Suche und Rettung der Betroffenen. Parallel dazu wurde die Brandbekämpfung eingeleitet.

Die Wasserversorgung stellte die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen. Da der Kindergarten für größere Fahrzeuge schwer erreichbar ist, erfolgte die Anfahrt über den Sportplatz des TSV. Die Löschwasserversorgung wurde über längere Strecken aus der Burg- und Haintorstraße mithilfe von Unterflurhydranten und Tragkraftspritzen aufgebaut. Diese Aufgabe übernahmen Kräfte aus Erpolzheim und Weisenheim am Sand.

Im Verlauf der Übung wurden nach und nach alle vermissten Personen gefunden und aus dem Gebäude gebracht. Zusätzlich wurde ein weiterer Notfall simuliert: Ein Atemschutztrupp galt als verunglückt und musste von einem bereitstehenden Rettungstrupp geborgen werden.

Nach rund eineinhalb Stunden wurde die Übung beendet. Anschließend stellten die Einsatzkräfte die Einsatzbereitschaft wieder her und besprachen den Ablauf. Dabei wurden unter anderem Verbesserungsmöglichkeiten in der Kommunikation und Organisation festgestellt.

An der Übung waren rund 50 Einsatzkräfte mit elf Fahrzeugen aus Freinsheim, Erpolzheim und Weisenheim am Sand beteiligt. Mitglieder der Jugendfeuerwehr und eine weitere Person stellten die Vermissten dar.

Der Kindergarten zählt im Alltag rund 90 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren sowie etwa 15 Erwachsene. Trotz vorheriger Ankündigung sorgte die Übung mit Blaulicht und Martinshorn für Aufmerksamkeit in der Bevölkerung.