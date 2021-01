Vier hochwertige 4-K-Kamera stehen jetzt den Produzenten im Studio Haßloch des Offenen Kanals Weinstraße für ihre Dreharbeiten zur Verfügung.

Die vier neuen Panasonic AG-CX350-Kameras ersetzen künftig die alten Kameras, die allmählich in die Jahre gekommen waren. Die „Neuen“ hätten technisch einiges zu bieten, so die Verantwortlichen des Offenen Kanals. 4K stehe für eine vierfach höhere Auflösung, die ermögliche, Videos mit brillanter Detailgenauigkeit aufzunehmen. Zudem böten die Kameras eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten, so dass sie für jeden Anwendungsbereich optimal geeignet seien – ob Produzenten Sportereignisse, Naturaufnahmen oder Dokumentationen damit aufzeichnen wollen. Vielfältiges Zubehör wie Mikrofone und Kopfhörer komplettieren das neue Kamera-Angebot.

Erfreulich sei dabei, dass sie sich in der Handhabung nicht merklich von dem Vorgängermodell unterscheiden und die Produzenten daher keine große Umstellung erwarte. Die zahlreich enthaltenen Assistenzsysteme vereinfachten die Bedienung zusätzlich. Hinzu komme, dass das Filmmaterial wie gewohnt im OK Studio Haßloch weiterverarbeitet werden könne, denn die Nachbearbeitung wie Schnitt und Ton ändere sich nicht. „Diese neuen Kameras bieten unseren Produzenten die Möglichkeit, mit sehr hochwertigen, professionellen Geräten zu arbeiten“, erklärt Daniel Lindenschmitt, Leiter der Geschäftsstelle in Haßloch.

Bei Bedarf stehen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des OK für eine Kurzeinweisung zur Verfügung. Zudem soll es bald eine Online-Schulung geben, die auf www.ok-weinstrasse.de abgerufen werden kann.

Jeder kann sich eine Kamera ausleihen. Voraussetzung ist lediglich, dass das fertiggestellte Filmmaterial im OK-Programm ausgestrahlt wird. Allerdings bietet das Studio Haßloch coronabedingt bis auf Weiteres keine regulären Öffnungszeiten an. Der kontaktlose Verleih von Technik ist nach Terminvereinbarung und unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen möglich.

