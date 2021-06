Auf etwa 4000 Euro beläuft sich der Schaden, den am Samstagabend zwischen 19 und 20 Uhr ein Autofahrer in der Bismarckstraße an einem Fiat Doblo hinterlassen hat. Die Polizei sucht nach einem schwarzen BMW X1 (Baujahr: 2009 bis 2015), der vorne rechts beschädigt ist. Zeugenhinweise unter Telefon 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.