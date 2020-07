Rund 40 Rebstöcke und sein Auto hat ein 19-Jähriger aus Weinheim am Sonntagabend bei einem Unfall zwischen Niederkirchen und Friedelsheim zerstört.

Nach Angaben der Polizei war der junge Mann gegen 18.45 Uhr in einer Linkskurve der L 527 auf die Gegenfahrbahn gekommen, ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell unterwegs war. Bis das Auto zum Stehen kam, durchfuhr er mehrere Wingertszeilen und beschädigte etwa 40 Rebstöcke. An seinem Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in einer Höhe von 1500 Euro. Der Schaden, der am Weinberg entstanden ist, kann noch nicht beziffert werden. Da sich der 19-Jährige sich noch in seiner Probezeit befindet, muss er mit einer Nachschulung rechnen.