Wenn in Kallstadt Helfertag ist, „dann macht man da mit“, das sieht nicht nur Peter Grieger, der frühere Gemeindearbeiter, so. Etwa 40 Kallstadter waren am Samstag an in der Gemarkung im Einsatz, haben unter anderem Wege freigeschnitten, Bäume gepflanzt und das Naturdenkmal eingezäunt.

„In Kallstadt ist die Gemeinschaft super, durch Aktionen wie den Helfertag wird die Gemeinschaft weiter gestärkt“, sagt Sarah Schott. Sie ist bei den Brulljesmachern, der Kallstadter