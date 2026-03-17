Seit Beginn des Lotsendienstes 1995 in Mertesheim hat es keinen Unfall mit Schulkind beim morgendlichen Überqueren der L395 gegeben. Das ist jetzt groß gefeiert worden.

„Damals waren wir mit dem Lotsendienst – oder Verkehrshelfer, wie man heute sagt – in Mertesheim die Vorreiter im Kreis“, erinnerte Jürgen Kemp, Leiter der Kreisverkehrswacht Bad Dürkheim/Nord, an die Anfänge im Jahr 1995. Und an einen gewissen Lernprozess der Lotsen, die damals schnell gemerkt hätten, wann mit den heikelsten Situationen beim gemeinsamen Überqueren zu rechnen ist. „Überraschenderweise war das Verlassen der Fahrbahn nach der erfolgreichen Überquerung der Gruppe für die Lotsen noch gefährlicher als das Anhalten der Autos vorher“, berichtete Kemp von etlichen Verkehrsteilnehmern, die die Weiterfahrt oft nicht abwarten konnten.

Auch Dominik Benninghoff, aktueller Lotsen-Organisator in Mertesheim, betonte, dass man als Lotse „starke Nerven haben muss, etwa wenn Autofahrer trotz erhobener Kelle und der am Straßenrand wartenden Kinder einfach nicht anhalten und schnell noch Gas geben“. Allerdings, so Benninghoff, „zeigen ja genau diese Momente immer wieder, wie wichtig der Lotsendienst ist“. Und: „Mit das Schönste an unserem Dienst ist, dass einem die Kinder vollstes Vertrauen schenken, weil sie merken, dass man – egal bei welchem Wetter – immer für sie da ist.“

Derzeit werden sieben Kinder begleitet

Momentan bringt das Lotsen-Team aus sechs sich abwechselnden Ehrenamtlichen sieben Kinder jeden Werktag gegen 7.30 Uhr zur Haltestelle auf der vom Dorf gegenüberliegenden Straßenseite. Von dort fahren die Mertesheimer Kinder mit dem Linienbus zur Ebertsheimer Grundschule. In Hochzeiten waren es aber auch schon mehr als 20 Kinder, die nach und nach gesammelt und dann in der Gruppe über die vielbefahrene Landstraße gebracht wurden.

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) betonte das langjährige ehrenamtliche Engagement von vielen Mertesheimern und „wie wichtig es in unserer Gesellschaft ist, dass man Verantwortung für den Nächsten übernimmt“. Trotz vieler Klagen und Kritik an unserem System zeige „dieses Engagement, dass unsere Gesellschaft funktioniert“. Auch Daniel Krauß, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Leiningerland, sprach den Lotsen seinen Respekt aus. Er selbst erlebe „als Schülerlotse beim eigenen Kind“ immer wieder, dass gerade im morgendlichen Verkehr kaum jemand noch Zeit hat.

200 Jahre unfallfrei gefahren

Nicht ohne Stolz bemerkte Mertesheims Ortsbürgermeister Kurt Waßner (parteilos), dass – im Gegensatz zu anderen Ortsgemeinden – der Lotsendienst in Mertesheim durchgehend über 30 Jahre aufrechterhalten werden konnte. Zum Dank hatte die Ortsgemeinde alle bisherigen Lotsen zu einem Buffet bei der gemeinsamen Feier im Dorfgemeinschaftshaus eingeladen.

Für Unterhaltung der mehr als 50 gekommenen Gäste sorgte am Samstagabend außer den musikalischen Beiträgen von Dominik und Anton Benninghoff sowie Heike und Roland Stück die Vorführung der Einradfahrer-Gruppe um Gisela Diemer vom Radfahrerverein Rodenbach.

Nicht zuletzt sind bei der Feier auch drei besondere Autofahrer geehrt worden. Die drei Jubilare bringen es auf insgesamt 200 Jahre unfallfreies Fahren. Für ihr vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr ausgezeichnet hat Jürgen Kremp, Leiter der Kreisverkehrswacht Bad Dürkheim-Nord, Helga Hoffmann aus Obrigheim und Hans Prior aus Kindenheim für jeweils 70 Jahre sowie Heinz Schönhofer aus Grünstadt für 60 Jahre. Kremp dankte den Jubilaren und betonte, dass die drei Senioren noch immer hinterm Steuer sitzen – und das nach wie vor unfallfrei.