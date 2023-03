Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch wenn Individualmobilität immer mehr in den Ruch des Teufelswerks gerät – noch immer lassen Autos so manches Herz höherschlagen. Jenen Jugendträumen, die sich noch heute im Straßenbild finden, ist diese Serie gewidmet. Sie weckt Erinnerungen an Zeiten, in denen man noch ohne Navi ans Ziel kommen musste – und zumeist auch kam.

Einst war sie der feuchte Traum eines jeden, der es beruflich geschafft hatte, die Baureihe W 108 von Mercedes-Benz: Von 1965 bis 1972 markierte diese S-Klasse aus Stuttgart den automobilen