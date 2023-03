Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Doppelter Grund zum Feiern gab es am 28. November 1854 in Dürkheim: Außer dem Geburtstag des bayerischen Königs Max II., konnte am gleichen Tag noch mit dem vom örtlichen St. Johannis-Verein betriebenen „Maximilians Waisen- und Rettungshaus“ eine Einrichtung ihrer Bestimmung übergeben werden, die der sozialen Sicherung und Fürsorge dienen sollte.

Nicht von ungefähr hatte man die Eröffnung dieser neuartigen Institution ihrer Bedeutung gemäß auf den Tag des königlichen Wiegenfests gelegt, sodass man