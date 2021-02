Der Winterdienst wird erweitert und neu ausgeschrieben: Dem stimmte der Erpolzheimer Gemeinderat zu. Doch FWG-Ratsmitglieder äußerten einige Bedenken.

Laut Satzung sind die Anwohner von Gemeindestraßen für das Räumen und Streuen der Straße bei Schnee oder Eis zuständig, erinnerte Ortsbürgermeister Alexander Bergner (FWG). In einigen Bereichen, vor allem an Kreuzungen und Einmündungen sowie in der Mühlgasse und der Guthmannshausener Straße, habe die Kommune vor einigen Jahren den Winterdienst übernommen. In ihrem Auftrag räume und streue ein Unternehmen seither 680 Meter Straßenfläche. „Wir haben das damals recht hemdsärmelig festgelegt“, sagte Bergner.

Mehr Geld und mehr Salz

Nachdem nun der Vertrag mit dem beauftragten Unternehmen endet, habe die Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim die Vorgaben zum Winterdienst überprüft. Laut den Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer müssten rund 2,8 Kilometer der Erpolzheimer Gemeindestraßen von der Kommune geräumt und gestreut werden. Das sind sogenannte Wohnsammelstraßen. Das Land Rheinland-Pfalz und der Landkreis Bad Dürkheim sind für den Winterdienst auf 1689 Metern Straßenfläche zuständig, bei denen es sich um Kreis- oder Landesstraßen handelt. Die Anwohner müssen für rund 2,8 Kilometer Straßenfläche den Winterdienst übernehmen. Er halte es für fraglich, ob es notwendig ist, dass die Gemeinde die gesamten Wohnsammelstraßen streut und räumt, sagte der Beigeordnete Frank Bühler (FWG). Dies führe zu höheren Kosten, und es müsse mehr Salz gestreut werden. „Es tut mir innerlich weh, zu sehen, wie viel Salz gestreut wird“, so Frank Wiegand (FWG).

Bergner verwies darauf, dass die Gemeinde für die Sicherheit der Bürger verantwortlich sei. Nach seinen Angaben kostet der Winterdienst die Kommune derzeit pro Jahr zwischen 1300 und 2000 Euro. Wie hoch die Kosten künftig sein werden, hänge vom Ergebnis der Ausschreibung ab.

Nachdem Bergner und Gunter Seidenspinner (SPD) sagten, dass Änderungen beim Umfang des Gebiets, das geräumt und gestreut werden soll, künftig möglich seien, stimmten schließlich alle Ratsmitglieder zu.