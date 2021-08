Seit elf Jahren gibt es das Adler-Zeltlager auf einem gemeindeeigenen Grasplatz in Friedelsheim, organisiert vom Evangelischen Kinder- und Jugendwerk Mannheim (EKJM). Vergangene Woche hatten – nach dem Ausfall wegen Corona im vergangenen Jahr – wieder 26 Kinder und ihre zehn jungen, ehrenamtlichen Betreuer, Teamer genannt, ihre Zelte auf dem Gelände westlich des Ortes aufgeschlagen.

Das Adler-Zeltlager ist Teil der Mannheimer Kinder-Vesperkirche, die jedes Jahr in der Adventszeit in Mannheim-Waldhof stattfindet. Nach Friedelsheim geholt hatte das Zeltlager der im vorigen Jahr verstorbene, umtriebige Udo Scholz, Stadionsprecher der Mannheimer Adler. Er schaute zu seinen Lebzeiten immer wieder selbst im Zeltlager vorbei.

Die großzügige Unterstützung des Vereins „Adler helfen Menschen“ machte es der EKJM möglich, diese Freizeit überhaupt anzubieten. Es sei Scholz' Idee gewesen, Kindern mit schwierigem sozialen Hintergrund auch im Sommer etwas zu bieten, erzählt Sozialpädagoge Anatoli Rabinstein, der das Zeltlager leitet. Wer das Geld dafür nicht aufbringen kann, wird unterstützt. Einige Kinder würden auch von so genannten Familienhelfern angemeldet, sagt Rabinstein.

Die Kinder kommen nicht ausschließlich aus Mannheim, sondern auch aus der Umgebung und es sind im Corona-Jahr 2021 weniger als sonst, als sich zwischen 30 und 40 Camp-Teilnehmer auf dem Gelände tummelten. Die Kinder besuchten von Friedelsheim aus den Holiday-Park in Haßloch, die Villa Rustica und die SAP-Arena, in der Freizeit wurde gebastelt und gespielt.

Vom Frühstück zur „Spühlstraße“

Ein dicker Feuerwehrschlauch wies von dem Weg, der zum Sportpark Friedelsheim führt, wo auch der Toilettenwagen stand, direkt den Weg zum Zeltlager. Die Freiwillige Feuerwehr Friedelsheim/Gönnheim befüllte nämlich die großen Planschbecken auf dem weitläufigen Gelände des Lagers mit Wasser. Allerdings lud das Wetter nicht so sehr dazu ein, ins Wasser zu hüpfen. Für die zwei kalten Mahlzeiten am Tag sorgten die Teamer selbst, eine warme Mahlzeit für die Kinder lieferte ein Caterer.

Am Freitagmorgen, beim Besuch im Zeltlager, saßen die Kinder noch beim Frühstück im Esszelt. Später sah man sie einen nach dem anderen mit Zahnbürste und Kulturbeutel Richtung Toilettenwagen streben. Andere trugen das benutzte Frühstücksgeschirr Richtung Küchenzelt, wo es eine menschliche „Spülstraße“ in Empfang nahm. Die nicht Beschäftigten organisierten sich zu einem Spiel.

Rosa ist zehn Jahre alt und zum ersten Mal dabei. Sie nahm mit ihrer besten Freundin an der Freizeit teil und freute sich mal wieder in einer größeren Gruppe von Kindern sein zu können. Außerdem gefiel es ihr, in der Natur. Würde sie eine solche Freizeit noch einmal mitmachen wollen? „Auf jeden Fall“, so ihre eindeutige Antwort. Der neunjährige Matteo war auch zum ersten Mal im Camp. Ihm haben die Ausflüge gut gefallen und dass man in Zelten gewohnt hat. Sein Gesicht strahlte, als er erzählte, dass die Teamer sich viele Aktivitäten ausgedacht hätten, unter anderem den bunten Abend, bei dem sich jeder für seinen „Traumberuf“ verkleiden sollte. Auf „jeden Fall“ wäre auch er wieder bei so einem Zeltlager dabei.