Die beiden Haßlocher Grundschulen und die kommunalen Kitas bekommen mehr stationäre Lüftungsgeräte als geplant. Dafür und für die Eile bei der Auftragsvergabe gibt es gute Gründe.

Wegen der Corona-Pandemie sollen in den Grundschulräumen und in den kommunalen Kindertagesstätten in Haßloch stationäre raumlufttechnische Anlagen eingebaut werden.