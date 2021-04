Das Gesundheitsamt Neustadt hat am Samstag die 24 Bewohner der Haßlocher Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne gestellt. Zuvor war ein 30-jähriger Bewohner aus Somalia positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Testergebnisse der anderen Asylbewerber waren negativ. Warum die Bewohner dennoch in der Unterkunft bleiben müssen.

Vieles spreche dafür, dass sich der Mann außerhalb der Unterkunft in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße angesteckt hat, sagte Silke Basenach, Leiterin des Gesundheitsamts, am Dienstag auf Anfrage der RHEINPFALZ. Nach Angaben des Ersten Beigeordneten Tobias Meyer (CDU) war der Somalier in der vergangenen Woche getestet worden, nachdem an dessen Arbeitsstelle in Speyer ein Corona-Fall aufgetreten war. Als der 30-Jährige, der bisher in einem Vierer-Zimmer wohnte, den positiven Bescheid bekommen habe, sei er sofort von den anderen Bewohnern getrennt und isoliert worden. Der Mann zeige bisher keine Krankheits-Symptome.

Bereits am Samstag habe das Gesundheitsamt bei dessen Zimmergenossen Abstriche gemacht, sagte Basenach, und am Sonntag seien die restlichen Bewohner getestet worden. Am Montag hätten die Ergebnisse vorgelegen: Bei keinem der anderen Flüchtlinge sei ein positiver Befund herausgekommen. Nach Angaben von Andreas Rohr von der Sozialverwaltung der Gemeinde sind in der auf 60 Menschen ausgelegten Sammelunterkunft offiziell 30 Personen gemeldet, von denen aber nur 24 Männer momentan dort leben. Die restlichen Bewohner seien derzeit weg beziehungsweise wahrscheinlich untergetaucht, weil ihnen eine Abschiebung drohe. Weil diese Personen schon längere Zeit verschwunden seien, könne ein Kontakt mit dem infizierten Somalier mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Weitere Corona-Tests am Mittwoch

Die 24 Flüchtlinge, die sich jetzt in Quarantäne befinden, sollen am Mittwoch sicherheitshalber noch einmal getestet werden, so Basenach. Denn die Tests vom Wochenende zeigten nur den Ist-Zustand: Zu diesem Zeitpunkt habe keine Infektion bestanden. Theoretisch könne sich aber in der Zwischenzeit jemand angesteckt haben. Der Nachtest nach Ablauf von fünf Tagen am Mittwoch werde Klarheit schaffen, ob sich tatsächlich niemand in der Unterkunft mit dem Covid-19-Virus infiziert hat.

Das Gesundheitsamt habe die Quarantäne angeordnet, weil die Männer in der Unterkunft eng zusammenleben und Bad sowie Küche gemeinsam nutzen. Direkte Kontakte der Kategorie 1 – laut Robert-Koch-Institut zum Beispiel mindestens 15-minütiger Gesichtskontakt – seien bei der Wohnsituation in einer Sammelunterkunft nicht auszuschließen. Auch wenn sich nur ein Bewohner infiziert habe, sei eine 14-tägige Quarantäne vorgeschrieben. Derzeit würden, soweit möglich, dessen Kontakte zurückverfolgt.

Für die Flüchtlinge bedeute diese Anordnung, dass sie die Unterkunft in dieser Zeit nicht verlassen und nur den Vorplatz betreten dürfen, erläuterte Meyer. Um sicherzustellen, dass sie innerhalb des Geländes bleiben, sei ein privater Sicherheitsdienst engagiert worden, der rund um die Uhr präsent sei. Unterstützt werde das Personal vom Kümmerer Berthold Julino – bei dem der Test einen negativen Befund ergeben habe.

Bewohner werden mit Lebensmitteln versorgt

Um die Unterkunft herum sei außerdem ein Bauzaun aufgestellt worden. Mit Lebensmitteln würden die Bewohner – ohne direkten Kontakt – von Helfern versorgt. Rohr wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass „entgegen anderslautender Gerüchte“ die Flüchtlinge Essen und Getränke selbst bezahlen, auch während der Quarantäne.

Der Somalier habe sich sehr kooperationsbereit gezeigt, sagte Meyer. Nach dem positiven Testergebnis sei der Mann sofort in einem Extra-Zimmer untergebracht und am Dienstag in eine Wohnung der Gemeinde gebracht worden, in der er nun vorerst alleine lebt.

„Wir waren für einen solchen Fall gerüstet“, sagte Beigeordneter Meyer. Im Vorfeld sei ein Konzept erarbeitet worden, bei dem neben der Gemeindeverwaltung Gesundheitsamt, Kreis und Polizei eingebunden gewesen seien. Die Verwaltung habe alle Arbeitgeber beziehungsweise Schulen der Bewohner über die 14-tägige Quarantäne informiert und von überall „verständnisvolle Rückmeldungen“ erhalten. Um Lagerkoller zu verhindern, habe die Kreisverwaltung eine psychologische Unterstützung der Bewohner zugesagt.