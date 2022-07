Die Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch hat in vier internen Feierstunden insgesamt 215 Absolventen verabschiedet. Der Jahrgang 2022 zeichnete sich laut Schulleiter Markus Schlegel nicht nur durch hervorragende Leistungen, sondern auch durch eine ganze Reihe von engagierten Schülern aus.

Den Anfang der Abschlussfeiern machte die Fachoberschule, dann wurden an zwei Terminen die Schüler der neunten Klassenstufe sowie die restlichen Schüler der zehnten Klassenstufe verabschiedet, die den qualifizierten Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) erworben haben.

Schlegel lobte den Absolventenjahrgang 2022 für dessen besonders gute Leistungen. So konnte sich nach seinen Angaben die Rekordzahl von 14 Schülern aus dem Berufsreifezweig für die zehnte Klassenstufe qualifizieren, um die Mittlere Reife zu erlangen. In der zehnten Klassenstufe erreichten 104 von 126 Schülern die Qualifikation zum Besuch einer gymnasialen Oberstufe oder einer Fachoberschule.

Die diesjährigen Preise der Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim für „Mitmenschlichkeit, Integration und Toleranz“ an der Fachoberschule Haßloch ging an die beiden Schülersprecher aus der Jahrgangsstufe 12, Celina Orth und Ibrahim Yusuf. In ihrer Amtszeit waren sie laut Schlegel an vielen wichtigen und schwierigen Entscheidungen in Zeiten von Corona beteiligt und haben Projekte angestoßen, die noch weit über ihre Schulzeit hinweg nachwirken werden.

Auch der Erste Kreisbeigeordnete Timo Jordan würdigte das Engagement der beiden Preisträger, die maßgeblich an der Erstellung des neuen Müllkonzepts der Schule beteiligt gewesen seien.