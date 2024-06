Um die Zukunft der Feuerwehr sollte einem nicht bange sein: Denn 20 Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Bad Dürkheim haben am langen Wochenende bei einem Zeltlager in Deidesheim geübt – und natürlich auch Spaß gehabt. Dass die Kinder später „richtige“ Feuerwehrleute werden wollen, versteht sich da von selbst.

Auf dem Gelände der Deidesheimer Feuerwehr herrscht am Samstagvormittag reges Treiben. Schon seit Donnerstag sind die Kinder und Jugendlichen aus dem ganzen Kreis im Zeltlager, jetzt, am dritten Tag steht der große Wettkampf an. 304 Teilnehmer haben sich um das Gerätehaus versammelt, 259 von ihnen sind Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Die letzten Tage haben sie bereits einiges gemeinsam unternommen – einer Fackelwanderung, Minigolfspielen oder Dosenwerfen gehören zum Programm des Zeltlagers, wie Jugendwehrleiter Michael Kempter berichtet. Und natürlich die Vorbereitung auf den Wettkampf.

An mehreren Stationen müssen die jungen Wehrleute hier zeigen, dass sie mit ihrer Ausrüstung gut umgehen können. Und das auf Zeit. Los geht es mit der Station „Kugelschlauch“. Auf einer auf dem Boden liegenden Plane sind Kästchen mit Zahlen aufgemalt. Ziel ist es, einen aufgerollten Feuerwehrschlauch auszuwerfen und mit dessen Ende eine möglichst hohe Zahl zu treffen. Mit sichtlich großem Eifer geht die erste Gruppe ans Werk. Nachdem alle Schläuche hastig ausgeworfen sind, geht es schnell zur zweiten Station. Schließlich gilt es, keine Zeit zu verlieren. Bei der „Verletztenlage“ geht es darum, einen am Boden liegenden Partner in die stabile Seitenlage zu bringen. Weiter geht es mit dem Transport einer Krankentrage. Auf ihr steht ein Behälter voll Wasser. Möglichst ruhig müssen die Kinder die Trage durch einen Slalom und über zwei wippende Holzbretter bugsieren, denn das Wasser aus dem Behältnis wird später noch gebraucht.

Die Kinder setzen eine Saugleitung zusammen

Bei weiteren Stationen werden Knoten gemacht, das zielsichere Werfen geübt und wichtige Gegenstände benannt. Außerdem setzt die Gruppe eine Saugleitung zusammen, die mithilfe einer Pumpe Wasser aus einem Bach oder See pumpen kann. Dabei gehen die Kinder zügig und systematisch vor. Ein paar gegenseitige Anweisungen und ruckzuck ist die Aufgabe erledigt. Als Letztes kommt wieder das Wasser von Station drei zum Einsatz. Mit diesem gilt es nun, die Attrappe eines brennenden Hauses zu treffen.

„Es war anstrengend, aber hat Spaß gemacht“, ist Bens Fazit, nachdem er mit seiner Gruppe den Wettkampf abgeschlossen hat. Wie auch seine Kollegen Amy, Ferdinand und Paul will er später ein richtiger Feuerwehrmann werden. Ob um Leben zu retten oder wegen der „coolen Autos“ – mit Begeisterung sind sie alle dabei.

Für Jugendwehrleiter Kempter ist es bereits das zehnte Mal, dass er am Zeltlager teilnimmt. „Das ist immer eine sehr schöne Sache“, findet er. Besonders dankbar sei er den Sponsoren des Camps, Globus Grünstadt, HIT Bad Dürkheim und der Firma Rosenbauer, die die Veranstaltung mit Geld- und Sachspenden unterstützen.

Am Abend gibt es eine Siegerehrung

Am Abend wird es dann noch einmal spannend, denn bei der Siegerehrung werden die Gewinner des Wettkampfes gekürt. Der Wanderpokal für das Leistungsabzeichen geht an eine gemischte Gruppe aus Bockenheim-Kindenheim, Niederkirchen und Neuleiningen. Platz zwei kann sich eine Gruppe aus Gönnheim sichern und der dritte Platz geht an Bad Dürkheim. In der Kategorie Spiel und Spaß setzt sich die Jugendfeuerwehr aus Niederkirchen als Sieger durch. Verliehen werden die Preise von Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Für den Rest des Abends heißt es dann: Party. DJ Project B legt auf und sorgt für Feierlaune. Am Sonntag findet das Zeltlager sein Ende – und die Kinder haben bestimmt viel zu erzählen, wenn sie nach den Pfingstferien wieder in die Schule gehen.