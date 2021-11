Die Kirchengemeinden in der Region reagieren auf die hohen Infektionszahlen im Kreis und verschärfen ihre Bestimmungen für den Gottesdienst.

In der protestantischen Kirche in Wachenheim gilt ab dem ersten Advent die 3G-Regel, teilt Pfarrerin Julia Heller mit. Wer am Gottesdienst teilnehmen will, muss am Eingang ein Ausweisdokument und einen Impfnachweis, Genesenen-Nachweis oder ein aktuelles Testzertifikat vorlegen. Besucher werden gebeten, etwas früher zum Gottesdienst zu kommen, der um 10.15 Uhr beginnt. In der Kirche gilt durchgängig Maskenpflicht, bei den Sitzplätzen wird Abstand eingehalten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Bei den Gottesdiensten am Sonntag, 28. November, 10 Uhr, in Hardenburg und um 14 Uhr in Leistadt, sowie am Montag, 29. November, 19 Uhr, in Ungstein gilt ebenfalls die 3G-Regelung. Das teilt Pfarrerin Jasmin Brake mit. Minderjährige können sich vor Ort testen. Welche Regelung die Presbyterien für die darauffolgenden Gottesdienste beschließen, sei noch offen. Aufgrund der aktuellen Situation wird das gesellige Zusammensein nach den Gottesdiensten am ersten Advent verschoben.

Lichterkirche fällt aus

Wie Pfarrer Oliver Herzog informiert, ist die Lichterkirche in Bobenheim am Berg am Samstagabend wegen der Coronalage abgesagt worden. In den Kirchen in Erpolzheim, Kallstadt, Herxheim und Weisenheim am Berg gilt ab Sonntag die 2G-Regel für Gottesdienste. Geimpfte und Genesene können mit Nachweis teilnehmen. Kinder bis drei Monate nach dem zwölften Geburtstag sind frei.

Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, kann mit einer ärztlichen Bescheinigung und einem tagesaktuellen Testnachweis mitfeiern. Ab 16 Jahren ist zusätzlich das Vorzeigen eines Lichtbildausweises erforderlich.

In regionaler Absprache besteht für Ungeimpfte mit Testnachweis die Möglichkeit zum Gottesdienstbesuch in der protestantischen Kirche von Weisenheim am Sand nach der 3G-Regel. Außerdem ist laut Herzog das Bläserkonzert des Bobenheimer Musikvereins in der Kirche von Weisenheim am Berg am Sonntag abgesagt worden. Die Seniorennachmittage der Kirchengemeinden in Kallstadt und Weisenheim am Berg entfallen ab der kommenden Woche wegen der Coronalage.

Katholische Kirchengemeinde

Für die Vorabendmesse in Wachenheim gilt ab sofort die 3G-Regelung und für Sonntagsmessen in Bad Dürkheim, St. Ludwig, und Weisenheim am Sand, St. Laurentius, 2G. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen. Darauf weist die katholische Kirchengemeinde hin.