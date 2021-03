Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer aus Frankenthal ist am Samstagnachmittag zwischen Großkarlbach und Freinsheim von der Fahrbahn abgekommen und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei „nicht unerheblich verletzt“ worden, es bestehe aber keine Lebensgefahr. Durch Zeugenaussagen geht die Polizei von einem Fahrfehler als Unfallursache aus. Der 19-Jährige sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Brücke zusammengestoßen. Die Wucht des Aufpralls habe ihn über den Lenker in einen etwa zwei Meter tiefen Graben geschleudert.