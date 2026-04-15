Ein Auto ist bei Laumersheim in einen Graben gefahren, meldet die Polizei. Eine 19 Jahre alte Fahrerin hatte zuvor auf der L454 aus Richtung Weisenheim am Sand nach rechts auf den Grünstreifen geraten. Beim Gegenlenken geriet das Auto ins Schleudern und fuhr mit der Front in den Graben rechts neben der Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.