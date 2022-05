Viel Geld und Arbeitszeit haben die Mitglieder der Schützengilde 1932 in Weisenheim am Sand vergangenes Jahr in die Umgestaltung ihrer Luftdruckwaffen-Anlage investiert – einschließlich zehn neuer elektronischer Zielsysteme. Das berichtete der Vorsitzende Christoph Kiener bei der Generalversammlung.

Für den Umbau der Anlage, der mit rund 60.000 Euro zu Buche schlug, erhielt die Schützengilde nach eigenen Angaben einen Zuschuss von 13.500 Euro vom Sportbund Pfalz. Um das Vorhaben finanziell stemmen zu können, erbrachten 22 der zurzeit 124 Mitglieder viele der anfallenden Arbeiten in Eigenleistung. In rund 1800 Arbeitsstunden hätten sie eine sehenswerte Anlage geschaffen, die dem neuesten technischen Stand entspreche.

Laut Schatzmeister Ralf Gumsheimer schloss der Verein dank erheblicher Spenden der Mitglieder das Jahr 2021 trotz Coronakrise und Modernisierung der Luftdruckwaffen-Anlage mit einem positiven Ergebnis ab. Daher könne die Schützengilde dieses Jahr nun den Einbau einer Toilettenanlage im Schießstand in Angriff nehmen und die vier 50-Meter-Kleinkalibergewehr-Anlagen ebenfalls auf elektronische Zielsysteme umstellen, nannte Kiener die nächsten Projekte.

Bedingt durch gesteigertes Interesse an neueren Schießsportdisziplinen werde der Verein neben der Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund parallel die Aufnahme in den Bund deutscher Schützen beantragen. Nach mehrjähriger Durststrecke habe gebe es wieder jugendliche Mitglieder. Für deren Ausbildung und Training – und für die erwachsenen Aktiven – konnte die Schützengilde den ehemaligen Nationalmannschaftsschützen Udo Scharf als Übungsleiter gewinnen.

Der Vorstand

Vorsitzender: Christoph Kiener; zweiter Vorsitzender: Willi Helbling; Schriftführer: Karlheinz Baumann; Schatzmeister: Ralf Gumsheimer; Sportleiter: Michael Rauch; Jugendleiter: Stefan Kugler.

Geehrte

Ehrenmitgliedschaft: Jupp Busch, Otto Depper und Klaus Wittke. Ehrennadel in Bronze: Christoph Kiener, Michael Rauch, Stefan Kugler, Gerd Müller, Roger Pfeiffer, Kurt Gesell, Josef Uhl. Ehrennadel in Silber: Horst Baumgärtner und Willi Helbling. Ehrennadel in Gold: Otto Depper. Ehrennadel in Silber für sportliche Leistung: Volker Höfle geehrt.