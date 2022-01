Auch in Lambrecht können die Sternsinger in diesem Jahr coronabedingt nicht von Haus zu Haus laufen. Stellvertretend und symbolisch für alle Sternsinger der Pfarrei Heiliger Johannes XXIII. haben sich Bennet Nied, Johanna Kuhn, Lea Schmitt, Lea Filbrich auf den Weg zur Verbandsgemeinde gemacht, um Bürgermeister Gernot Kuhn die Segenspost zu überbringen. Etwa 1700 Haushalte erhalten sie ebenfalls und damit einen Aufkleber, eine Anleitung zum Haussegen und zu den Spendenmöglichkeiten sowie eine Spendentüte. Wer für die Post angemeldet war, aber bis zum 11. Januar nichts bekommen hat, oder wer jetzt noch Interesse an der Segenspost anmelden möchte, kann sich an das Pfarrbüro wenden (Kontaktdaten unter www.pfarrei-lambrecht.de). Die Segenspost wird außerdem in den Kirchen bereitgestellt. In einigen Geschäften sind auch Spendendosen aufgestellt, beispielsweise in den Bäckereien in Elmstein, Esthal, Lambrecht, Weidenthal, Lindenberg sowie im Paketshop Hermes in Weidenthal und ab dem 16. Januar im Dorfladen „Regional im Tal“ in Neidenfels. Im Focus der Aktion steht die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika.